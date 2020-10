California sobrepasa los 900.000 casos positivos de covid-19

California, el que ha registrado más contagios en EE.UU., llegó a 903.684 casos positivos de la enfermedad. EFE/Kyle Grillot/Archivo

Los Ángeles, 25 oct (EFE).- California sobrepasó este domingo la marca de los 900.000 casos confirmados de coronavirus, en medio de un repunte de la enfermedad en Estados Unidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

El estado dorado, el que ha registrado más contagios en EE.UU., llegó a 903.684 casos positivos de la enfermedad.

Mientras las muertes relacionadas con el virus en California ya son 17.343 según los datos de la institución educativa, una cifra muy por debajo de la de Nueva York que sigue teniendo el mayor número de fallecimientos con 33.418 decesos a este domingo.

Los Ángeles sigue siendo el condado con mayor número de casos del virus en el país, con 298.937, de acuerdo al conteo de es universidad, seguido por Miami-Dade (Florida), con 181. 633 casos confirmados.

Este sábado, los funcionarios de salud de Los Ángeles, el condado más poblado del país, informaron sobre 2.173 nuevos casos de covid-19 y 17 muertes adicionales.

No obstante se aclaró que la cifra de los casos reportados el sábado incluyen un estimado de 1.200 casos atrasados debido a problemas técnicos con los sistemas de reporte de datos esta semana, advirtiendo que el número de contagios diarios probablemente seguirá siendo más alto de lo habitual en los próximos días.

A la preocupación por una posible nueva ola de contagios de covid-19, se suma una rara afección pediátrica relacionada con el coronavirus, conocida como síndrome inflamatorio multisistémico en niños.

Este viernes se reportaron dos nuevos casos, que elevaron el total del condado a 43, todos los cuales requirieron hospitalización y la mitad de los cuales ingresaron en unidades de cuidados intensivos. Los funcionarios de salud resaltaron que no ha habido muertes por esta rara condición.

Varios condados de California que se preparaban para relajar sus medidas de reapertura han tenido que detener sus planes debido al repunte de casos, como el condado de Orange, que alberga a los parques de Disney.

Este domingo, la Casa Blanca admitió que Estados Unidos no podrá "controlar la pandemia" por lo "contagiosa" que es el coronavirus, en un cambio respecto a su tradicional postura de minimizar la gravedad de la crisis, y cuando se reportan al menos a cinco personas del entorno del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence.