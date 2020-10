Bielorrusia.- Más de 100.000 manifestantes en un nuevo domingo de movilizaciones multitudinarias contra Lukashenko

MOSCÚ, 25 (DPA/EP)



Más de 100.000 personas han vuelto a tomar las calles de Minsk y otras ciudades de Bielorrusia en un nuevo domingo, el undécimo, de movilizaciones multitudinarias contra el presidente del país, Alexander Lukashenko, esta vez convocadas bajo el lema "Ultimátum Popular".



Las fuerzas policiales y militares han realizado de nuevo un importante despliegue de cientos de efectivos con el argumento de que no había ninguna manifestación autorizada, lo que no ha intimidado a la oposición, que ha convergido en distintas columnas sobre el Obelisco a los Héroes de la Ciudad de Minsk.



La plaza ha quedado de nuevo abarrotada pese a que no habían llegado todos los manifestantes, ha informado la cadena opositora Strana dlja Schisni (Un país en el que vivir). De nuevo se han producido detenciones y un domingo más también hay periodistas entre los detenidos. El Centro de Derechos Humanos Viasna (Primavera) ha publicado un listado de 91 detenidos en todo el país.



La Policía y los militares estaban presentes en las principales avenidas de la ciudad, como la avenida de la Victoria y la avenida de la Independencia, pero no han intervenido en un primer momento ante la gran afluencia de asistentes.



Las estaciones de metro de la ciudad están cerradas para evitar la confluencia y además se ha anulado el servicio de internet móvil de alta velocidad para intentar dificultar la difusión de la convocatoria.



"Hoy es un día especial", ha destacado la dirigente opositora en el exilio en Lituania Svetlana Tijanovskaya, que ha recordado que este domingo termina el plazo dado por la oposición para que Lukashenko dimita. Además, reclaman el fin de la violencia policial, la liberación de todos los presos por motivos políticos y la convocatoria de elecciones. Varios dirigentes opositores han sido excarcelados, pero todo apunta a que no habrá más concesiones de Lukashenko.



La oposición ha convocado igualmente una huelga general en todo el país para este lunes. "No va a ser fácil", ha señalado Tijanovskaya en referencia a la convocatoria y a la necesidad de "fuerza y perseverancia".



El sábado cientos de mujeres protagonizaron una nueva protesta --se concentran todos los sábados-- y manifestaron su respaldo a la huelga general del lunes.



La oposición sostiene que fue Tijanovskaya quien se impuso en los comicios de agosto, pese a que los resultados oficiales la sitúan 70 puntos por detrás de Lukashenko. El mandatario ha descartado en reiteradas ocasiones una hipotética repetición de la votación.