Alíev advierte contra la implicación de Rusia en Karabaj, donde siguen los combates

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev. EFE/Sedat Suna/Archivo

Bakú/Tiflis, 25 oct (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, advirtió hoy contra una implicación de Rusia en el conflicto armado en Nagorno Karabaj, donde prosiguen este domingo los combates y donde han fallecido ya aproximadamente mil soldados karabajíes desde el estallido de la guerra hace ya casi un mes.

"Estamos completamente en contra de la internacionalización del conflicto en cualquier forma a fin de evitar su expansión. Armenia quiere justo eso. Han pedido a Rusia que envíe sus tropas a la zona de conflicto. Esto es absolutamente inútil y contrario al derecho internacional. No queremos interferencias de ningún país", señaló Alíev a la cadena estadounidense FOX, según la agencia estatal azerí, Azertag.

Armenia ha acusado a su vez a Turquía de participar en el conflicto directamente y el primer ministro, Nikol Pashinián, dijo esta semana a Efe que "sin Turquía no habría guerra" en el Karabaj.

La Fiscalía General de Armenia afirmó este domingo que ha recibido "pruebas fácticas" de que "muchos soldados de las fuerzas especiales de Turquía entrenaron al Ejército azerbaiyano desde agosto y participaron directamente en las hostilidades".

Alíev señaló en su entrevista a la cadena estadounidense que "Turquía solo aporta apoyo político y eso es suficiente".

También volvió a negar que haya mercenarios sirios combatiendo del lado azerbaiyano en la guerra, con el argumento de que "no los necesitamos" con un Ejército regular de 100.000 hombres que puede "triplicarse" en pocos días y con equipamiento militar moderno.

Pese a dos intentos de alto el fuego Armenia y Azerbayán no han logrado instaurar ni un día una tregua.

Este domingo los combates prosiguieron en todas las direcciones del frente, de acuerdo con el Ministerio de Defensa de Nagorno Karabaj tras una noche "estable pero tensa".

Según la autoproclamada república, desde el pasado 27 de septiembre han fallecido 974 soldados karabajíes en la guerra.

El Ministerio de Defensa de Armenia indicó a su vez que Azerbaiyán ataca localidades pacíficas en Nagorno Karabaj como Karmir Shuka, Taghavard, Gishi, Spitakashen de la región de Martuni y Avetaranots de la región de Asekran.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán acusó por su parte a Armenia de bombardear los territorios de Aghdam, Tartar y Aghjabadi.

Bakú se mostró además "indignada" por la información de un diputado armenio de que una delegación parlamentaria francesa de 15 miembros se encuentra en Armenia y que pretende visitar el Karabaj, de acuerdo con el medio "Nouvelle d'Arménie".

El jefe de Asuntos Internacionales de la Presidencia azerbaiyana, Hikmet Hajiyev, recordó que Francia es uno de los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE junto a EE. UU. y Rusia, y que por tanto debe "garantizar la neutralidad e imparcialidad en la misión de mediación".