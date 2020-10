20-35. Rodgers recupera el brazo y vence a los Texans

En la imagen, el mariscal de campo de los Packers de Green Bay Aaron Rodgers. EFE/Craig Lassig/Archivo

Houston (EE.UU.), 25 oct (EFE).- El mariscal de campo Aaron Rodgers lanzó para 283 yardas y cuatro touchdowns y los Packers de Green Bay vencieron a domicilio 20-35 a los Texans de Houston.

Rodgers completó 23 de 34 pases para 283 yardas y mandó cuatro pases de anotación.

Rodgers, que jugó un partido casi impecable y empató su temporada alta en pases de anotación, deja a los Packers con registro ganador de 5-1 en lo que va de temporada.

El mariscal de campo recuperó la forma luego de que la semana pasada lanzó para dos interceptaciones, incluida una que fue devuelta para touchdown, y no tuvo pases de anotación, en la derrota por 10-38 contra los Buccaneers de Tampa Bay.

Esta vez a pesar de no contar con el corredor principal Aaron Jones y el tackle izquierdo David Bakhtiari, Green Bay no tuvo tantos problemas para conseguir la victoria, luego de construir una ventaja de 21-0 en el medio tiempo.

Los Texans (1-6) perdieron con su mariscal de campo Deshaun Watson, que completó 29 de 39 pases para 309 yardas, con dos pases de anotación.

El entrenador en jefe interino Romeo Crennel cayó a 1-2 desde que asumió el cargo después de que Bill O'Brien fuera despedido tras un inicio de 0-4.