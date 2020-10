Urgencias en Zorrilla

El jugador del Valladolid Toni Villa celebra su gol al Eibar en el estadio de Zorrilla. EFE/R. García/Archivo

Valladolid-Vitoria, 24 oct (EFE).- El Valladolid y el Alavés se miden en Zorrilla con la urgencia de conseguir puntos y salir de los puestos de descenso, a pesar de que LaLiga Santander aún se encuentra en su séptima jornada.

Las nuevas incorporaciones del Valladolid, como Janko, Roque Mesa o "Jota" cuentan con muchas opciones de poder debutar, aunque dependerá del desarrollo del partido, y de lo que Sergio González considere mejor, en virtud de su estado de forma.

Porque la prioridad del técnico catalán, durante esta semana, ha sido la "fortaleza mental", después de otro duro varapalo, tras empatar a dos goles frente al Huesca, que remontó un 0-2, aunque ha asegurado que sus jugadores "sacan siempre el coraje para levantarse y afrontar con ilusión el siguiente partido".

Por ello, se ha hecho hincapié en que, aunque surjan contrariedades en el choque, la plantilla sea capaz de "reponerse de inmediato", para poder "recuperar la esencia del equipo e ir a por los tres puntos", puesto que tardan en reaccionar demasiado cuando aparecen imprevistos.

No ha querido dar pistas sobre qué esquema planteará, ni qué jugadores podrán saltar al terreno de juego, pero todo apunta a que habrá algún cambio respecto al anterior compromiso, entre los que no parece que se centren en la portería, donde Roberto ha adquirido un notable protagonismo.

En cuanto a "Jota", Janko o Roque Mesa, considera que están "preparados para jugar", si bien ha advertido de que, en el caso de los dos últimos, llegaron algo más "desfasados" y, por tanto, lo más probable es que puedan contar con algún minuto de juego, pero no salir en el once titular.

Es consciente el entrenador de que va a ser un partido de "alta tensión", puesto que hay "necesidades", al no haber podido obtener aun una victoria, y el rival "es contundente y expeditivo en defensa, combina bien, tiene buenos delanteros que conectan bien y generan situaciones de peligro y es bueno a balón parado".

Los albiazules llegan a Pucela después de perder en casa ante el Elche (0-2), lo que les hizo caer a la zona baja de la tabla.

Los errores defensivos y la falta de puntería en ataque, con solo tres goles anotados, es el denominador común del conjunto vitoriano en este arranque de campaña, donde no acaba de tener la regularidad necesaria para escapar de la zona de descenso.

La victoria frente al Athletic Club fue la primera y única del curso al que regresaron por momentos los dinámicas del final de la pasada liga.

En los últimos 15 partidos entre los dos campeonatos sólo han ganado dos partidos y han empatado otros dos.

La mejor noticia para este duelo es que Pablo Machín recupera al sancionado Rubén Duarte y podrá contar con la promesa portuguesa Tomás Tavares.

Así, el técnico soriano podría apostar por estos dos jugadores como carrileros, además del trío defensivo formado por Víctor Laguardia, Florian Lejeune y Ximo Navarro.

En cambio, tendrá que resolver el hueco que deja el lesionado Pere Pons, único jugador de campo albiazul que había disputado todos los minutos hasta la fecha.

Tomás Pina y Manu García están llamados a ocupar esa plaza para acompañar a Rodrigo Battaglia y Jota Peleteiro, mientras que las únicas piezas que no cambiarán serán las de ataque para Lucas Pérez y Joselu Mato intenten recuperar su olfato goleador del año pasado y lograr el primer triunfo lejos de Vitoria.

Alineaciones probables:

Valladolid: Roberto; Luis Pérez o Janko, Joaquín, El Jamiq, Nacho; Orellana, Alcaraz, San Emeterio o Roque Mesa, Toni Villa; Óscar Plano y Guardiola.

Alavés: Pacheco; Ximo, Laguardia, Lejeune; Tavares, Manu García o Tomás Pina, Battaglia, Peleteiro, Duarte; Joselu y Lucas Pérez.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: José Zorrilla.

Hora: 14.00.