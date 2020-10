Trump dice que es "estúpido" hacer tantos tests de covid tras récord de casos

En la imagen, el presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE/Chris Kleponis/Archivo

Washington, 24 oct (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, consideró este sábado "estúpido" que su país haga tantas pruebas para detectar la covid-19 y pareció abogar por reducir el número de tests que se practican a los estadounidenses, un día después de que su país registrara un nuevo récord diario de contagios.

En un mitin en el estado clave de Carolina del Norte, Trump se burló de los medios de comunicación por "no parar de hablar de la covid" y presumió de que "los datos" sobre la pandemia en su país "son increíbles", a pesar del récord diario de más de 85.000 nuevos casos que se alcanzó este viernes.

"¿Saben por qué tenemos tantos casos? Porque hacemos muchos tests. Y en muchos sentidos, eso es bueno, y en muchos otros, es estúpido. En muchos sentidos, es muy estúpido", afirmó Trump desde la ciudad de Lumberton, en el primero de los tres mítines que tenía previsto dar este sábado.

"Si cortáramos a la mitad los tests que hacemos, los casos se reducirían a la mitad", añadió el presidente, y subrayó que Estados Unidos "gasta mucho dinero en hacer tests".

Trump alegó que la cantidad de pruebas que se hacen destapan muchos casos y "les da algo de qué hablar a los medios de comunicación falsos", algo que no le conviene en una campaña electoral donde su gestión de la pandemia es uno de los temas clave.

En un tuit unas horas antes, Trump aseguró que el repunte de casos de covid-19 "incluye a mucha gente de bajo riesgo", y acusó a los medios de "hacer todo lo posible para crear miedo antes del 3 de noviembre", la fecha de las elecciones.

Los expertos no están de acuerdo con el argumento de Trump de que los casos suben simplemente porque se hacen más tests, porque esa lógica no tiene en cuenta el hecho de que el porcentaje de pruebas que dan positivo ha subido más de un punto porcentual desde comienzos de octubre, hasta el 5,8 % actual.

El nuevo repunte de contagios en Estados Unidos está afectando en particular al medio oeste del país, que incluye a varios estados que serán cruciales en las elecciones.

En la última semana, al menos 15 estados han registrado más casos que en ninguna otra semana desde que comenzó la pandemia, en concreto, Wisconsin, Ohio, Illinois, Indiana, Kentucky, Colorado, Arkansas, Tennessee, Montana, Wyoming, Idaho, Utah, Dakota del Sur, Dakota del Norte y Alaska, según un análisis de The New York Times.

En total, Estados Unidos ya ha superado los 8,5 millones de casos y ha registrado más de 224.400 muertes desde que comenzó la pandemia, más que ningún otro país, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.