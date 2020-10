Tom Brusse, de cena con su nuevo amor y con Marta Peñate

22/10/2020 TOM EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 24 (CHANCE)



Tom Brusse ha sido el protagonista indiscutible de esta edición de La isla de las tentaciones y lo cierto es que el final que tuvo con Melyssa, a pesar de que nos lo esperábamos, nos dejó con la boca abierta por la frialdad con la que exponía sus nuevos sentimientos hacía Sandra, pero elegía irse sin nadie. Pasado el tiempo y emitido el reencuentro, hemos podido ver como el concursante está felizmente enamorado de la joven anteriormente citada y ha rehecho su vida sin ningún tipo de problema.



Este viernes, Tom y Sandra han cenado en la capital madrileña acompañados de Marta Peñate, una relación de amistad que no solo desconocíamos, sino que nos ha llamado mucho la atención porque no sabíamos que la canaria tenía trato con el exnovio de la que era su amiga en el concurso, Melyssa...



Aún así, Tom no ha querido hacer declaraciones a cámara, pero si ha reconocido que está en uno de los mejores momentos de su vida: "Yo soy muy feliz, siempre he sido muy feliz. Pero de momento quiero disfrutar y olvidarme de la tele. En una semana si queréis, volvéis y hablamos".