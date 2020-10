'Tigre' Aguilera opina que México está cerca de destacar en Street Fighter V

Combo de fotografías cedidas el 23 de octubre de 2020 por Lucha Libre AAA donde se observa a jugadores profesionales del videojuego Street Fighter V, Antonio 'Kusanagi' Medrano (i), y Sebastián 'El Tigre' Aguilera (d), elementos del equipo de esports de Lucha Libre AAA. mientras posan en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Lucha Libre AAA/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 24 oct (EFE).- Sebastián 'El Tigre' Aguilera, quien consiguió el tercer puesto en la Capcom Pro Tour Centroamérica de Street Fighter V, aseguró este sábado que México está cerca destacar al más alto nivel mundial en este videojuego de peleas.

"Durante esta Capcom Pro Tour me di cuenta que la brecha con los primeros lugares no está lejos y que pronto ya sea Kusanagi (Antonio Medrano, segundo en el torneo) o yo o cualquier otro mexicano estará compitiendo al más alto nivel", explicó a Efe.

Aguilera, quien junto a Kusanagi pertenecen al equipo de eSports de la empresa mexicana Lucha Libre AAA, reconoció que para dar el salto de calidad debería haber más torneos internos avalados y organizados por la desarrolladora de Street Fighter V, Capcom, en el país.

"Para que veamos a un mexicano en el más alto nivel tiene que haber más eventos porque es lo único que nos ayudará a mejorar. Tener resultados positivos en la Capcom Pro Tour Centroamérica quiere decir que México lo puede hacer, pero necesitamos fogueo interno para dar el brinco de calidad", añadió Aguilera, quien cumple su segundo año con AAA.

Kusanagi compartió que si Capcom crece en presencia en México, eso motivará a que los patrocinadores se animen a invertir en buenos premios para los torneos.

"Los juegos de pelea son de nicho internacionalmente, apenas en países como Japón y Estados Unidos, se ha venido dando un poco más fuerte el apoyo por parte de patrocinadores. Si a eso le sumamos que en México todavía no tenemos un apoyo completo a los eSports, complica más por eso necesitamos el apoyo de Capcom más allá de los dos eventos al año que nos da", añadió.

Medrano, quien se incorporó este año a AAA, cree que las grandes organizaciones de eSports en México deben apostar por Street Fighter porque la comunidad cuenta con un poder adquisitivo alto.

"Hace falta más información en nuestro idioma sobre cómo aprender a jugar, la cantidad de información con la que contamos los hispanohablantes es poca en comparación a la que hay en inglés. Los que estamos arriba debemos apoyar a los de abajo para que entienden cómo funciona el juego", concluyó.