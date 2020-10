Siete años de la muerte del gran Manolo Escobar

02/01/2017 Manolo Escobar en foto de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 24 (CHANCE)



Parece mentira cómo pasa el tiempo tan rápido, hoy se cumplen siete años de aquel día tan triste para todos los españoles en los que tuvieron que decir adiós a una estrella de la canción y del cine de nuestro país, Manolo Escobar. Con 82 años y los éxitos que había conseguido en sus espaldas, el artista se marchaba tras una nueva recaída contra el cáncer que sufría desde hacía tiempo... y es por eso por lo que hoy no podemos olvidarnos de esta figura que tantos buenos momentos nos hizo pasar en televisión.



Y no solamente como actor, sino que como cantante, fueron muchas las sintonías que recordaremos a lo largo de nuestra vida, con la que hemos bailado, reído y disfrutado como nunca... Un hombre que se entregó a la pantalla, a las cámaras y a la vida que siempre quiso tener... el arte de España era su gloria y su pan de cada día, por lo que luchaba para seguir estando en esa cima cerca del cielo.



Es por eso por lo que no nos podemos olvidar de un hombre que se dejó la piel por su país, que hasta en sus canciones lo llevaba por bandera. Un artista que consiguió codearse con altas personalidades de España que siempre le guardaban un respeto por la admiración que le tenían... Allá donde esté, aquí en la tierra seguiremos oyendo su música y viendo sus películas para mantener vivo ese legado de arte que dejó entre nosotros.