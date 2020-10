17/06/2020 Primeras reacciones de Alessandro Lequio ante la polémica con su hijo Clemente . MADRID, 24 (CHANCE) Tras la polémica surgida entre Alessandro Lequio y su hijo Clemente, el colaborador de Ana Rosa se ha mostrado de lo más discreto ante la prensa. Y es que parece que no quiere hacer ningún comentario para no avivar el fuego que se ha encendido tras un comentario que le hizo en una publicación de Instagram en el que le aconsejaba, de broma, que hiciera ejercicio físico. Algo que no se ha tomado nada bien su expareja y que ha levantado la duda sobre sí la relación entre ellos dos es tan buena como parecía. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El mensaje que le puso a su hijo en una publicación fue el siguiente: "Mente sana in corpore sano", algo que parece que Clemente entendió como que le estaba diciendo que había cogido unos kilos de más, por eso su madre, Antonia Dell'Atte comentó después en la misma publicación asegurando que estaba estupendamente.



Este hecho se produce después de las declaraciones de Antonia Dell'Atte en las que afirmaba que Lequio no avisó a su hijo del funeral de Aless Lequio. Una información que ya levantó la duda sobre si la relación entre padre e hijo era tan buena como siempre se había comentado, pero que ahora se acentúa aún más esas duda por el comentario que ha puesto el colaborador en redes... Esta es la reacción de Lequio ante la polémica: