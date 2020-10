Presidente de Haití propone redactar una nueva Constitución antes de las elecciones

En la imagen, el presidente haitiano, Jovenel Moise. EFE/Orlando Barría/Archivo

Puerto Príncipe, 23 oct (EFE).- El presidente de Haití, Jovenel Moise, propuso este viernes que se redacte una nueva Constitución antes de celebrar las elecciones presidenciales y las legislativas, estas últimas aplazadas desde 2019.

En un discurso a la nación, Moise defendió la necesidad de redactar una nueva Constitución que sea "moderna", "sencilla" y que permita gobernar el país "fácilmente, sin colisión entre los tres poderes del Estado".

"Las elecciones deben tener lugar después de la modificación de la Constitución", manifestó el mandatario haitiano, que considera la actual Carta magna, de 1987, como una "fuente de inestabilidad" para el país.

"Ha llegado el momento de poner fin a esta inestabilidad para reconstruir la nación y permitir que surja otra nación. No podemos quedarnos sentados viendo cómo desaparece el país", dijo Moise.

El jefe de Estado, en el poder desde 2017, hizo una promesa solemne a la nación y al mundo de que no promueve un cambio de la Constitución para beneficiarse personalmente.

"Hago un compromiso solemne frente a todos los haitianos, frente al mundo entero. No pido cambiar la Constitución para poder disfrutar de alguna ventaja. No seré candidato en las próximas elecciones. Quiero, como todos los demás, que todos los haitianos que aman el país pongan a Haití en el camino del cambio", afirmó.

Del mismo modo, aseguró que "inmediatamente" después de aprobar la Constitución, se planteará la organización de las elecciones.

Haití debería haber celebrado elecciones legislativas en otoño de 2019, pero estos comicios fueron aplazados por la inestabilidad política, económica y social que atravesaba el país en esos momentos.

Debido a ese aplazamiento, el presidente gobierna por decreto desde el pasado enero, cuando terminó el mandato de los diputados y de la mayoría de los senadores, lo que ha generado crecientes críticas de Estados Unidos, que le reclama a Moise que convoque las elecciones lo antes posible.

Además de las legislativas, está previsto que a lo largo de 2021 tengan lugar las elecciones presidenciales y las municipales.

Moise lleva meses conversando con diversos sectores de la sociedad y de la oposición sobre la posibilidad de redactar una nueva Constitución y sobre la celebración de elecciones.

Sin embargo, la falta de consenso ha hecho imposible hasta el momento que se acuerde un calendario electoral o que se haya iniciado una negociación oficial sobre la redacción de la nueva Carta magna.

Sobre este punto, Moise pidió la unidad de toda la sociedad para cambiar el país, asegurando que abrirá los brazos para esperar a los que quieran dialogar.

