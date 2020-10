Perú supera los 883.000 casos y 34.000 fallecidos por la covid-19

El reporte del Ministerio de Salud (Minsa) precisó que en las últimas horas se detectaron 1.098 nuevos casos, con lo que el total de infectados desde que la epidemia llegó al país en marzo pasado se elevó a 883.116. EFE/Jorge Esquivel/Archivo

Lima, 23 oct (EFE).- Perú superó este viernes los 883.000 casos totales y 34.000 fallecidos por la epidemia de la covid-19, aunque mantuvo el alto nivel de recuperados diarios que ha permitido que los casos activos desciendan a poco más de 48.600.

El reporte del Ministerio de Salud (Minsa) precisó que en las últimas horas se detectaron 1.098 nuevos casos, con lo que el total de infectados desde que la epidemia llegó al país en marzo pasado se elevó a 883.116.

El Minsa señaló que fallecieron otros 49 enfermos, lo que elevó el total de decesos a 34.033, aunque otras 3.761 personas se recuperaron de la enfermedad, con lo que el total de pacientes que fueron dados de alta en un centro médico o cumplieron con su cuarentena domiciliaria ascendió a 800.480.

De esa manera, en Perú hay actualmente 48.603 casos activos de la enfermedad, 5.697 de los cuales están hospitalizados y 1.080 de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCI).

VACUNA EN MANOS DEL GOBIERNO

Por otra parte, el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, informó este viernes que durante 2021 ningún laboratorio privado podrá comercializar de manera particular las vacunas que se desarrollan para combatir a la epidemia.

Suárez señaló que, cuando estén listas, las vacunas serán supervisadas por los ministerios de Salud de cada país, por lo que si algún laboratorio incumple con esa medida debería ser denunciado inmediatamente por estafa.

El viceministro sostuvo que el Minsa "está haciendo todo lo posible" por conseguir las vacunas "más seguras y efectivas" para ponerlas a disposición de los peruanos de manera gratuita, aunque reiteró que la vacunación será voluntaria.

ENSAYOS DE LABORATORIOS

Aunque Perú decidió no suscribir un acuerdo con el laboratorio británico AstraZeneca, tras señalar que no recibió información sobre la seguridad de sus ensayos clínicos, otros laboratorios internacionales están interesados en iniciar sus ensayos en el país.

El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores Arturo Jarama informó que el laboratorio Curevac iniciará sus ensayos clínicos de fase 3 en noviembre próximo y que otras farmacéuticas de Francia, China, Australia y el Reino Unido han expresado su interés de realizar estudios en Perú.

Jarama también dijo que ningún laboratorio podrá atender por si solo el total de las vacunas que requiere Perú, que planea inmunizar a unas 22 millones de personas, por lo que existe la posibilidad de que se forme "una canasta" con varios de ellos para acceder a los antídotos durante el primer trimestre de 2021.

NUEVAS MEDIDAS

Ante el descenso continuo de los casos activos de la enfermedad en el país, el Gobierno peruano confirmó las nuevas medidas de convivencia social que permitirán el transporte internacional de pasajeros, el acceso a las playas y la apertura de los templos.

El Ejecutivo autorizó la reapertura paulatina de las fronteras terrestres y dejó en manos de los gobiernos regionales de esas zonas del país la adopción de las medidas de control y seguridad sanitaria pertinentes, previa coordinación con el Ministerio de Salud.

Además, amplió la duración de los vuelos internacionales a 8 horas, lo que permitirá incrementar las operaciones que comenzaron este mes con países cercanos, hasta otros del continente americano, como Estados Unidos, México, Brasil y Argentina.

ACCESO A LAS PLAYAS

Se confirmó, además, que las playas de Lima se podrán usar "por etapas" y solo de lunes a jueves, con el fin de evitar aglomeraciones y ejercer un adecuado control sanitario, según remarcó el Ministerio de Salud.

En el resto del país, las autoridades municipales deberán adoptar "las acciones pertinentes" de control, en coordinación con los gobiernos regionales y sus direcciones regionales de Salud y de Comercio Exterior y Turismo.

De viernes a domingo solo se permitirá la práctica de actividades deportivas al aire libre en los espacios públicos aledaños a las playas, como malecones, veredas y ciclovías, aunque sí se podrán realizar deportes acuáticos sin contacto en el mar, como el surf, la vela y el remo.

ACTIVIDADES RELIGIOSAS

El Ministerio de Salud también indicó que desde el 2 de noviembre se permitirá la apertura de templos, pero "solo para ritos excepcionales y relevantes para la institución", en los que no se ha incluido a las misas ni cultos regulares.

De esa manera, las iglesias podrán celebrar bautizos, matrimonios, servicios funerarios de personas que hayan fallecido por causas distintas a la covid-19, primera comunión y otros servicios similares.

Todo esto se podrá hacer con un aforo no mayor a un tercio de la capacidad total del recinto y cumpliendo las medidas de seguridad sanitaria como el uso de mascarillas, distanciamiento social e higiene permanente de manos.