Pelé agradece por los mensajes recibidos en su cumpleaños 80

En la imagen, el astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé'. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Sao Paulo, 24 oct (EFE).- El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', agradeció este sábado por los miles de mensajes recibidos con motivo de su cumpleaños 80, una celebración en la que pasó aislado en su casa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, para protegerse de la pandemia del coronavirus.

"Mis queridos amigos, parientes y todos aquellos que me mandaron mensajes deseándome salud, felicitándome por mi cumpleaños, quiero retribuirle pidiéndole a Dios que les dé la misma tranquilidad, la misma salud y la misma alegría que estoy teniendo al recibirlos en mis ochenta años", manifestó Pelé en un vídeo en su Twitter.

Sin grandes celebraciones y con bastante discreción, salvo algunas manifestaciones en sus redes sociales como un intercambio de elogios que tuvo con Neymar, figura de la selección brasileña y del París Saint Germain y que como él debutó en el Santos, Pelé no pudo evitar la avalancha de mensajes de felicitaciones.

"Es dentro de ochenta años que estaremos juntos nuevamente, recibiendo y respondiendo los mensajes de ustedes. Gracias y quédense con Dios", agregó Pelé.

En un mensaje de presentación al vídeo, Pelé reiteró: "Estoy más feliz que nunca. Completé ocho décadas de esta jornada llamada vida y todavía tengo salud para continuar al lado de ustedes".

"Soy feliz y agradecido por esto, es como si recién hubiese marcado un ¡gol de oro! Ustedes fueron muy generosos conmigo, ¡gracias!", completó.

Pelé, con un estado de salud quebrantado por problemas en la cadera, se encuentra recluido en su residencia prácticamente desde el inicio de la crisis de la covid-19, que hasta el momento deja en Brasil más de 156.000 muertes y 5,3 millones de contagios desde el pasado 26 de febrero, cuando se registró el primer caso en el país.

'O Rei' recibió un sinnúmero de felicitaciones a lo largo del viernes de personalidades del deporte, la cultura y la política, entre ellas las del expresidente estadounidense Barack Obama, así como de diversas instituciones y empresas como la FIFA o el gigante tecnológico Google.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) realizó un video con felicitaciones de la entrenadora sueca del seleccionado femenino Pia Sundhage y figuras de la Canarinha, algunos que estuvieron al lado de Pelé como Pepe, Roberto Rivellino y Clodoaldo, además de Paulo Roberto Falcao, Zico, Ronaldo, Kaká, Neto y Careca.

Pelé nació el 23 de octubre de 1940 en un humilde barrio de la localidad de Três Corações, en el estado de Minas Gerais (sureste), y es considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.

Después de su debut a los 16 años con el Santos, Pelé marcó más de 1.000 goles en sus dos décadas de carrera profesional y ganó tres mundiales con Brasil (1958, 1962 y 1970), un hito que no ha logrado nadie más hasta la fecha.