Papa Francisco.- El Papa advierte a Sánchez del peligro de las "ideologías" y afirma que la política "no es cuestión de maniobras"

24/10/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido por primera vez con el Papa Francisco, en el Vaticano, acompañado por su esposa Begoña Gómez. A 24 de octubre de 2020, en el Vaticano



En un gesto poco habitual en las visitas de un jefe de Estado o de Gobierno al Vaticano, pronuncia una alocución improvisada de 6 minutos



ROMA, 24 (EUROPA PRESS)



El Papa ha señalado ante el presidente español, Pedro Sánchez, que "la política es una de las formas más altas de la caridad", al tiempo que le ha advertido de "las ideologías que se apoderan" de la nación o de las "maniobras" que no responden a un acto de servicio.



"Es muy triste cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación, de un país y desfiguran la patria", ha dicho el Santo Padre. "Las ideologías sectarizan, las ideologías deconstruyen la patria, no construyen", ha agregado a continuación.



En un gesto poco habitual en las visitas de un jefe de Estado o de Gobierno al Vaticano, el Papa ha pronunciado un discurso ante el presidente Sánchez, su mujer Begoña Gómez, la embajadora de España ante la Santa Sede, Carmen de la Peña y otros representantes de la presidencia del Gobierno que le han acompañado.



El pontífice ha explicado que la política no es solo "un arte", sino que para los cristianos es un "acto de caridad que ennoblece y muchas veces lleva al sacrificio". De este modo, ha señalado que, a su juicio, es muy "difícil" lo que ha calificado de "hacer patria", porque ha alertado de que "siempre se encuentran coartadas para eso" que son "disfrazadas o de modernidad o de restauracionismo".



"El Pablo VI, retomando también otra tradición de otros papas, decía que la política era una de las formas más altas de la caridad. La política no solo es un arte, es un acto de caridad que ennoblece y muchas veces lleva al sacrificio", ha destacado el Papa al comienzo de su alocución, de más de seis minutos.



Así, ha dejado claro que la política "no es cuestión de maniobras" o "de resolver casos, que todos los días llegan al escritorio de los políticos, sino de servicio". "El requiém más doloroso que yo leí. De una belleza extraordinaria ojalá nunca nos suceda a nosotros", ha manifestado al referirse a la canción del compositor argentino Jorge Dragones, 'Se nos murió la patria'.



Para el Papa, los políticos tienen tres compromisos claros con "el país", con "la nación y con "la patria". "Tiene la misión de hacer progresar el país", ha espetado Francisco, mientras que también ha asegurado que hay que cumplir el cometido de "consolidar la nación" como "organismo de leyes" y "modos de proceder". Para el Papa, es esto último lo que él denomina "hacer crecer la patria".



En su alocución, totalmente improvisada, el Santo Padre ha nombrado un libro de un intelectual italiano que pertenecía al Partido Comunista en el que habla de la caída de la República de Weimar en Alemania e idea varias posibilidades para salir de la crisis.



"Ahí empezó una ideología a hacer ver que el camino del nacional-socialismo y siguió hasta llegar a lo que conocemos. El drama de Europa con esa patria inventada por una ideología", ha incidido el Papa al hablar del régimen de Adolf Hitler.



De este modo, ha invitado a aprender de la historia y ha alertado de que la situación mencionada por este intelectual italiano, que compara esa situación en la Alemania de después de la primera Guerra Mundial, puede repetirse. "Cuidado que estamos haciendo un camino parecido", ha advertido.



En su alocución también ha insistido en la idea de que un político tiene en sus manos "el país, la nación y la patria". "Un político tiene bastante trabajo, así que no le es fácil. Usted transmítalo a los miembros de su parlamento lo que piensa el Papa de esto y el gran respeto por la vocación política una de las formas más altas de la caridad", ha concluido.



La de este sábado ha sido la primera reunión entre el Papa Francisco y Pedro Sánchez. La última visita de un presidente del Gobierno de España fue el pasado 15 de abril de 2013 cuando Mariano Rajoy y su esposa, Elvira Fernández, acudieron al Vaticano solo un mes después de la elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa. En 2010, Benedicto XVI recibió en el Vaticano a José Luis Rodríguez Zapatero.



ENCUENTRO DE 35 MINUTOS



Tras el encuentro, que ha durado cerca de 35 minutos, el Vaticano ha destacado la "oportunidad de diálogo constante" entre la Iglesia española y el Gobierno de Sánchez, además de abordar temas de carácter internacional como "la emergencia sanitaria actual, el proceso de integración europea y las migraciones". Por su parte, desde Moncloa, han mencionado otras cuestiones tratadas como la globalización, el cambio climático, la migración y la educación.



Posteriormente, ha tenido lugar el tradicional intercambio de regalos. El Papa ha regalado al presidente del Gobierno español un relieve en bronce patinado que enmarca la figura de una mujer con un niño en brazos que entra en la columna de la Plaza de San Pedro, unas grandes manos entrelazadas en señal de fraternidad y una barca todavía en el agua con migrantes, así como los escritos más importantes que constituyen la hoja de ruta de su pontificado, mientras que Sánchez ha regalado al Santo Padre un facsímil del 'Libro de horas' del obispo Juan Rodríguez de Fonseca.



Posteriormente, el presidente del Gobierno se ha reunido con el secretario de Relaciones con los Estados, Monseñor Paul Richard Gallagher. Pedro Sánchez abandonado el patio de San Dámaso en torno a las 11:00 de la mañana y se ha dirigido directamente al aeropuerto de Ciampino de Roma sin hacer declaraciones a los medios de comunicación.