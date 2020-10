Nina Urgel: "Lo que más identidad me da son los vaqueros"

23/10/2020 NINA URGEL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 24 (CHANCE)



Nina Urgel ha asistido también a Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida y nos ha hablado de cómo está viviendo este momento tan complicado para el mundo entero por la pandemia del Covid, de su gusto por la moda y de lo necesario que es, que el sector de la moda reciba más ayuda por parte de las instituciones del país.



Por supuesto, la influencer ha estado en este gran evento para apoyar al sector que conforma una de sus pasiones, la moda: "Ahora más que nunca es súper necesario y por eso estamos hoy aquí". Nina ha confesado que el miedo no ayuda a la sociedad a seguir adelante: "Personalmente pienso que con miedo no vamos a ninguna parte y por eso tenemos que reforzar más la cultura española y para ello no hay sitio para el miedo" y por eso ha pedido: "Más visibilidad en cuanto a la cultura española referente al diseño y la moda, por parte de los canales principales de comunicación, prensa y demás".



Sobre qué significa la moda para ella, Nina Urgel nos ha explicado que es mucho más que el conjunto que te pones para verte bien en el espejo: "Para mí la moda representa muchísimas cosas, pero principalmente creo que es una forma de arte y de expresión del arte muy completa que inspira muchísimo, a muchísimas personas, que nace de personas talentosas que son los creadores". Si tuviera que decirnos su prenda favorita, ella lo tiene claro: "Vestirse es un reflejo de la identidad de uno. Para mí lo que más identidad me da son los vaqueros".



Durante el confinamiento la influencer ha aprendido muchas cosas, pero sobre todo escuchar a los demás, así mismo nos lo explica: "He aprendido muchísimas cosas, sobre todo a escuchar más y hablar menos. El momento que más me ha costado era poner la televisión y ver la misma noticia todos los días, lo que más he echado de menos es ver a mi hermano y a mi madre".