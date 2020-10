Morbidelli doblega a Nakagami

El piloto Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) durante los entrenamientos celebrados hoy en el circuito turolense de Motorland Alcañiz, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio Liqui Moly de Teruel del Campeonato del Mundo de MotoGP. EFE/Javier Cebollada

Madrid, 24 oct (EFE).- El italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) doblegó al japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) al término de la tercera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Teruel de MotoGP que se disputó en el circuito Motorland de Alcañiz, con el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) tercero.

El líder del mundial, Joan Mir (Suzuki GSX RR) se tuvo que conformar con la décima posición, aunque clasificado directamente para la segunda tanda oficial.

No fue extraño ver en determinadas fases de esta tercera tanda al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) siguiendo al español Joan Mir (Suzuki GSX RR) para estudiar sus trayectorias, sabedor de que hoy por hoy son los principales candidatos al título, si bien en los minutos iniciales ninguno de ellos se acercó al mejor registro de la categoría, en poder del japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V).

Otros, como Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) se lo tomaron con cierta calma en su taller antes de salir, al tener que esperar que el neumático delantero elegido cogiese la temperatura necesaria de trabajo para evitar una caída al ser las temperaturas del asfalto algo más bajas de lo habitual.

Las lecciones o trayectorias que le mostró Joan Mir debieron de surtir efecto en el francés, pues a veinte minutos del final consiguió un registro de 1:47.401, que era su mejor tiempo del fin de semana, y que le aupó hasta la primera posición -mientras el de Suzuki era quinto- en un momento en el que muchos pilotos saltaron a pista para intentar hacer su propia vuelta rápida personal.

Pero el japonés Nakagami, dominador del primer día, no estaba dispuesto a perder su "cuota" de liderazgo y no tardó demasiado en recuperar la primera plaza al rodar en 1:47.392, apenas nueve milésimas de segundo más rápido que Quartararo, pero suficiente.

En los minutos finales de la sesión el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19) intentó forzar el ritmo para conseguir mejorar su tiempo pero a poco de salir de su taller acabó por los suelos y condenado a las últimas posiciones de la tabla.

La misma intención mostró el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), quien ayer acabó muy atrás -decimonoveno- y en esta tercera sesión le costó coger el ritmo pero en los últimos minutos marcó dos vueltas rápidas para que la primera le llevase hasta la decimotercera plaza y la segunda le aupó al octavo lugar, ya dentro de la segunda clasificación, que era el objetivo.

Tras Dovizioso consiguieron mejorar el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) e Iker Lecuona (KTM RC 16), lo que dejaba fuera de la Q2 a Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que pasó de la sexta a la decimocuarta posición, aunque aún con un par de minutos de entrenamiento por delante.

Y así fue, pues en su penúltima vuelta logró meterse en la Q2 con un tiempo de 1:47.546, que sacó a Jack Miller de las diez primeras posiciones, mientras que el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) le arrebató la primera posición a Nakagami al rodar en 1:47.333.

Así, entraron en la segunda clasificación directa tanto Franco Morbidelli como Takaaki Nakagami, Fabio Quartararo, Maveric Viñales, Alex Márquez, Iker Lecuona, Alex Rins, Miguel Oliveira, Cal Crutchlow y Joan Mir y se quedaron fuera pilotos de la talla de Jack Miller, Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), Brad Binder (KTM RC 16), Andrea Dovizioso y su compañero en el equipo oficial Danilo Petrucci, o el también español Pol Espargaró (KTM RC 16).