México supera 880.000 casos y 88.000 muertes por la covid-19

Varias personas transitan sin tomar las medidas sanitarias en Ciudad de México. EFE/José Pazos

México, 23 oct (EFE News).- Las autoridades de la Secretaría de Salud de México informaron este viernes de un acumulado de 880.775 casos y de 88.312 muertes por la covid-19 al sumarse 6.604 contagios y 418 decesos en las últimas 24 horas.

Los casos acumulados en la jornada tuvieron un aumento porcentual de 0,74 % y los fallecimientos de 0,47 %, en comparación con las estadísticas del reporte del día anterior (874.171 casos y 87.894 muertes), indicaron las autoridades.

Al presentar el balance nacional diario de la pandemia, el director de Epidemiología de México, José Luis Alomía, señaló que 2.269.833 pacientes han sido estudiados, 97 % mediante una prueba de laboratorio desde la declaración de la pandemia el 28 de febrero.

El grupo de pacientes estudiados lo clasifican las autoridades sanitarias en casos positivos (880.775), los que tuvieron resultado negativo (1.058.102) y los que continúan como sospechosos (330.956).

Los casos sospechosos se clasifican en 179.514 que no tienen una muestra o que nunca llegó al laboratorio, 95.644 en los que no hay posibilidad de saber si tuvieron la infección y 55.798 en los que se espera tener un resultado.

Sobre las proyecciones de la pandemia, considerando los contagios confirmados más un porcentaje de los sospechosos, apuntan a que en el país se tienen 1.023.297 casos estimados, entre los cuales estarían activos 51.532, que representan 5 % del total.

Alomía destacó que 641.075 pacientes son considerados como casos recuperados del coronavirus.

En el reporte diario, se notificaron 14.935 muertes sospechosas, divididas en las que no tienen muestra (10.416), las que no hay posibilidad de diagnóstico (4.029) y aquellas en las que sí se espera tener resultado de la causa de defunción (490).

Ciudad de México y Nuevo León son las entidades con mayor número de casos activos (más de 3.000 casos) en el país.

Mientras que en decesos, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Sinaloa, Guanajuato y Sonora son las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones. La capital mexicana por sí sola acumula 16,6 % de todas defunciones.

México está a una semana de cumplir su quinto mes de la llamada "nueva normalidad", que se inició en junio y que opera con base en un semáforo epidemiológico de cuatro colores que regula la apertura de actividades económicas y sociales.

Precisamente sobre la actualización del semáforo, el director general de Promoción de la Salud de México, Ricardo Cortés Alcalá, informó que para las próximas dos semanas un estado (Chihuahua) permanecerá en color rojo (riesgo máximo), 19 entidades en naranja (riesgo alto), 11 en amarillo (riesgo medio) y solo uno (Campeche) en verde (riesgo bajo).

El funcionario reveló que si se mantienen la tendencia de aumento de contagios en diferentes entidades, estados como Coahuila, Durango y Nuevo León, en el norte del país, podrían regresar al color rojo.

Actualmente la covid-19 es la cuarta causa de muerte en México, solo por debajo de las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).