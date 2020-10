México.- Mario Delgado gana la dirección del partido de López Obrador, pero su rival rechaza el resultado

24/10/2020 El recién elegido líder nacional del partido Morena de México, Mario Delgado. POLITICA BERENICE FREGOSO EL UNIVERSAL / ZUMA PRESS / CONTA



El Instituto Nacional Electoral (INE) de México ha anunciado este viernes que Mario Delgado ha ganado la encuesta para elegir al nuevo líder nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, tras una campaña marcada por el cruce de acusaciones entre los dos candidatos.



Con el 58,6 por ciento de los votos, Delgado, del sector más cercano al presidente, se ha impuesto a su rival, Porfirio Muñoz Ledo, que se ha quedado con el 41,4 por ciento de los sufragios en esta tercera encuesta que se ha llevado a cabo tras un empate técnico entre ambos candidatos en la anterior.



Tres encuestadoras expidieron 4.500 cuestionarios entre simpatizantes y militantes de Morena este jueves 22 de octubre, que han puesto fin a más de dos años de vacancia en la dirección del partido que López Obrador creó para presentarse a las elecciones de 2018, un periodo marcado por las luchas internas de poder y el intercambio de acusaciones.



Tras conocer los resultados, Delgado ha asegurado que pedirá a Muñoz Ledo que forme parte del consejo de la dirección nacional para "trabajar de la mano por el bien de México", según recoge el diario 'El Universal'.



También se ha referido a la oposición para pedirles que "vayan preparándose porque volveremos a derrotarlos como hicimos en 2018", en referencia a las elecciones del próximo año en las que está en juego la mayoría en la Cámara de Diputados de la que goza actualmente López Obrador.



"Morena es la posibilidad de que la política no sea algo que se parezca a ustedes", ha incidido Delgado que, con esta nueva posición, jugara un papel determinante a la hora de definir quien sustituirá a López Obrador como candidato para las elecciones de 2024.



Por su parte, Muñoz Ledo ha rechazado el resultado, ya que, según él, la decisión reside en la militancia, no en la encuesta. "No nos han ganado, de manera alguna. En nosotros, toda la militancia, reside la decisión final. Yo los invito a que se expresen, que rechacen la compra de la política por el dinero", ha considerado en un vídeo difundido a través de su cuenta de Twitter.