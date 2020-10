Messi sigue sin marcar en la etapa 'postCristiano'

Leo Messi (d), del FC Barcelona, y Toni Kroos (i), del Real Madrid, se ayudan mutuamente a incorporarse, durante el partido de la Liga de fútbol jugado en el Nou Camp entre ambos equipos EFE/ Andreu Dalmau

Madrid, 24 oct (EFE).- Leo Messi, el jugador que más tantos ha logrado en la historia de los clásicos, no pudo acabar con su mala racha y sigue sin marcar al eterno rival desde que se marchó al Juventus el portugués Cristiano Ronaldo.

Messi ya ha encadenado dos años, cinco meses y dieciocho días sin marcarle al Real Madrid. Lleva seis clásicos sin celebrar una diana, algo inusual en el capitán barcelonista.

El último gol del delantero rosarino al Real Madrid se remonta al 6 de mayo de 2018, en el partido de la trigésima sexta jornada de la Liga disputado en el Camp Nou que acabó con empate a dos. Aquel día Messi logró el 2-1 provisional después de que Cristiano Ronaldo hubiera firmado la primera igualada al cuarto de hora.

Aquella fue la última ocasión en la que ambos se enfrentaron con las camisetas azulgrana y blanca. Cristiano Ronaldo decidió irse al club turinés al finalizar la campaña y desde entonces Messi no ha vuelto a batir la portería madridista.

En los últimos seis duelos contra el club blanco en los que Messi ha participado, su equipo ha ganado en tres ocasiones, todas ellas en la temporada 2018-19, mientras que la temporada pasada, que el Real Madrid acabó levantando el título de liga, cosechó un empate y una derrota, y en la presente, este sábado, el cuadro de Zinedine Zidane se llevó el triunfo por 1-3.

Tuvo sus opciones Leo Messi para acabar con esta racha, pero no pudo con el meta belga Thibaut Courtois, providencial junto al palo para evitar en el primer periodo el tanto del argentino, que hasta el momento tan solo ha anotado esta campaña liguera un solo tanto, de penalti ante el Villarreal.

Mientras, Cristiano Ronaldo, publicó después del encuentro, un mensaje, sin referirse al mismo ni especificar más detalle, sobre una fotografía tumbado tomando el sol, con su 'grito de guerra': "Siiiiiiiiiii" y el icono del 'bíceps flexionado".