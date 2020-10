María Adánez pregona, llena de felicidad, que está embarazada de ocho semanas

MADRID, 24 (CHANCE)



Hay sábados que nos llenan de alegría precisamente por noticias como las que nos ha dado María Adánez. La actriz ha confesado por su perfil de Instagram que está embarazada y lo cierto es que nos ha dejado con la boca abierta porque no teníamos ni idea de esta información, que ha querido pregonar a los cuatro vientos en la mañana de este sábado por la felicidad que otorga.



"Este es el latido del corazo*n de mi bebe*. Estoy embarazada de ocho semanas. No sabe*is la alegri*a que me da compartirlo con tod@s vosotros@s ¡Feliz fin de semana!" este ha sido el mensaje que ha compartido con todos sus seguidores y que ha utilizado, acompañado de un vídeo de una ecografía, para anunciar esta bonita noticia.



Hace tres años, María presentó a ojos de todo el mundo a Ignacio, su pareja, licenciado en Medicina clínica y con el que va a formar la familia que siempre ha deseado. Y es que la actriz, conocida por su papel en Aquí no hay quien viva, además de otros que ha llevado a cabo en películas y series, es uno de los personajes públicos con más carisma y empatía que conocemos, por eso nos alegramos tanto de que dentro de unos meses pueda cumplir su sueño de ser madre ¡ENHORABUENA!