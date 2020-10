Mala Rodríguez: "A mí me gusta crear y admirar a otros creadores"

23/10/2020 MALA RODRÍGUEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 24 (CHANCE)



Mala Rodríguez tampoco se ha querido perder Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida y ha acudido al evento con uno de sus looks más arrolladores. La cantante ha dejado claro que la moda para ella es una de sus pasiones y más si se junta en su tierra: "Para mí es lo mejor del mundo, a mí en casa me gusta estar cómoda y creo que aquí se pueden ver otras propuestas. Nadie mejor que los canarios saben lo que es estar en una eterna primavera".



Si hay algo que le gusta a Mala Rodríguez es admirar el arte que crean otros, así como el que creaba ella misma de pequeña haciéndose sus propios conjuntos: "A mí me gusta crear, admirar a otros creadores. Cuando era más jovencita me gustaba hacerte mi ropita, yo me vestía de las cosas que me inventaba. Ver a cualquier diseñador es maravilloso. Me gusta buscar un efecto, que la ropa acompañe al mensaje que transmito".



El confinamiento para ella ha sido una de cal y otra de arena, ya que por una parte ha disfrutado de sus seres queridos, pero el parón profesional que ha tenido ha sido preocupante: "Profesionalmente ha sido un golpe muy duro, estábamos a punto de hacer una gira, íbamos a hacer un montón de cosas. A uno le toca quedarse en casa y ver que ahí hay otras cosas, por eso por el lado personal he disfrutado mucho de otras cosas. Dentro de todo lo malo he disfrutado de estar con mi niña".



Sobre cómo ha sido trabajar con Antonio Orozco, Mala Rodríguez solamente tiene palabras de agradecimiento hacia el cantante por haberla abierto el corazón en todo momento: "Es una persona súper buena, sincera, cariñosa, tiene un corazón muy grande y además, de verdad que he flipado con él, es muy lindo el Antonio. Hemos jugado, hemos disfrutado... estoy hablando con él continuamente".



Lo que más ilusión le da a Mala Rodríguez es el estreno de la película de Luis Tosar, ya que ha puesto voz a la canción y es algo que le llena de orgullo: "¡Ay! pues imagínate. Luis Tosar es de los grandes para mí de este país, va a ser un momentazo cuando se estrene la película, haber participado con esa canción tan bonita... estoy loca".