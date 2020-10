Lowes no se deja amedrentar

El piloto británico Sam Lowes (EG 0,0 Marc Vds). EFE/Javier Cebollada/Archivo

Madrid, 24 oct (EFE).- El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) no se dejó amedrentar por ninguno de sus rivales y dominó también la tercera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Teruel de Moto2 en el circuito Motorland de Alcañiz, por delante de los españoles Edgar Pons y Marcos Ramírez, ambos sobre sendas Kalex.

El estadounidense Joe Roberts (Kalex) uno de los aspirantes a estar entre los mejores de la categoría, y el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), el primer líder de la misma tras su victoria en Catar, pronto tuvieron que decir adiós a su posibilidad de mejorar los tiempos del primer día al sufrir una caída, ambos en el mismo punto, la curva dos, que dejó sus motos muy dañadas y casi sin tiempo para que sus mecánicos las pudiesen reparar.

Y no tardó mucho más en ejercer nuevamente de líder quien lo había sido el primer líder, el británico Sam Lowes, que pasó del 1:51.920 de ayer a un 1:51.819, y una vuelta más tarde 1:51.576 que parecía consolidarle al frente de la tabla, además de batir el récord absoluto de la pista (1:51.651) que él mismo tenía, por delante de su propio compañero de equipo, el español Augusto Fernández, y de Jorge Navarro (Speed Up).

No fue el único en aplicarse pues tras Sam Lowes llegó el español Edgar Pons (Kalex), que en una vuelta magistral se colocó segundo a escasamente 64 milésimas de segundo del británico, como también poco después Marcos Ramírez (Kalex), que consiguió ascender hasta el tercer puesto, doblegando al australiano Remy Gardner (Kalex) y al español Héctor Garzó (Kalex), que concluyó en una meritoria quinta plaza, por delante de Augusto Fernández, Jorge Navarro, Jorge Martín y el italiano Marco Bezzecchi.

No pasó a la segunda clasificación, lo que puede representar un problema para él, el anterior líder del mundial de Moto2, el italiano Luca Marini (Kalex), que tendrá que disputar la primera clasificación junto a Xavier Vierge (Kalex), Thomas Luthi, Marcel Schrotter o Tetsuta Nagashima, todos ellos con Kalex, entre otros.