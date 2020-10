Los Saints jugarán sin sus receptores Thomas, lesionado, y Sandres, con covid-19

En la imagen un registro de Sean Payton, entrenador en jefe de los Saints de Nueva Orleans, quien confirmó las bajas de sus receptores Michael Thomas, descartado por una lesión en el tendón de una rodilla, y de Emmanuel Sanders, quien dio positivo a la covid-19. EFE/Peter Joneleit/Archivo

Metairie (Lousiana, EE.UU.), 23 oct (EFE).- Los Saints de Nueva Orleans no contarán con sus dos mejores receptores el domingo contra los Panthers de Carolina, indicó el entrenador en jefe, Sean Payton, a los periodistas el viernes.

Dijo que Michael Thomas ha sido descartado por una lesión en el tendón de la corva, además de su lesión de tobillo preexistente, y que Emmanuel Sanders se perderá el juego después de dar positivo por covid-19, el jueves.

Sanders practicó los miércoles y jueves. Pero Payton dijo que comenzó a experimentar síntomas del virus el jueves por la tarde, por lo que los Saints lo enviaron a sus médicos para una prueba adicional, que resultó positiva. Ahora será colocado en la lista de reserva / covid-19.

Payton, quien habló después del entrenamiento del viernes, dijo que el equipo también evaluó a otras 20 personas que podrían haber estado cerca de Sanders, y todas dieron negativo.

Sin embargo, Payton dijo que el esquinero reserva Ken Crawley será agregado a la lista de reserva / covid-19 como precaución debido a su contacto cercano.

Payton dijo que Sanders "se contagió en casa" y que "sabe exactamente cómo se infectó", aunque no ofreció ningún detalle específico.

Sanders es el segundo jugador de los Saints en dar positivo esta temporada después de que el corredor reserva Dwayne Washington pasó un tiempo en la lista de reserva / covid-19 en el campo de entrenamiento y al comienzo de la temporada.

Los Saints también tuvieron una prueba de falso positivo el sábado por la noche antes de su victoria de la cuarta semana en Detroit, lo que llevó a la necesidad de pruebas de respaldo en el hotel de su equipo hasta altas horas de la noche antes del partido.

Payton se negó a ofrecer detalles sobre el estado de Thomas antes de que el equipo publicara su informe actualizado de lesiones que lo incluía como fuera de actividad.

Thomas estuvo ausente de la primera parte de la práctica del viernes que estuvo abierta a los medios, después de que no entrenó el jueves y estuvo limitado el miércoles.

Sanders, un veterano de 11 años que firmó con los Saints en la agencia libre, había comenzado a desarrollar una conexión con el mariscal de campo Drew Brees en las últimas semanas después de un comienzo lento de temporada.

Sanders atrapó 12 pases para 122 yardas en la quinta semana.