Los derechos humanos, ante el abismo de un nuevo mandato de Trump

Un integrante de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) grita consignas en una protesta en El Paso (EEUU). EFE/Jesús Rosales/Archivo

Pekín/Toronto/Bruselas, 24 oct (EFE).- La reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipa inestabilidad, crispación y un orden mundial imprevisible que podría ser nocivo para la defensa de los derechos civiles en todo el planeta, coinciden varios expertos consultados por Efe.

Durante décadas, Washington se jactó de ser el "faro de la esperanza" para los oprimidos y de mantener un compromiso "inalienable" con los derechos humanos, pero el Gobierno de Trump se ha caracterizado por un marcado populismo en el que, según la organización Human Rights Watch (HRW), ha prevalecido "la atracción del líder autoritario y las voces de la intolerancia".

Unos años oscuros para refugiados, minorías, inmigrantes o comunidades indígenas, pero también para quienes tratan de proteger la libertad de expresión o el derecho de reunión, argumentó a principios de 2020 esa organización.

Por contra, una victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en los comicios del próximo 3 de noviembre podría suponer "un cierto regreso a la normalidad" en esta cuestión, anticipa el profesor Drew Fagan de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Política Pública en la Universidad de Toronto (Canadá).

Fagan considera que, aunque el historial de Washington en la defensa de los derechos humanos es "cuando menos, imperfecto, especialmente en Latinoamérica", la situación mundial que la covid-19 ha generado en todo el mundo hace necesario un renovado liderazgo estadounidense.

"Durante años, aunque el historial de Estados Unidos fue imperfecto, su perspectiva retórica y su ambición de estándares más elevados fue importante para evitar que se normalizara la violación de los derechos humanos", explica.

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, incluso eso se perdió. "La falta de una perspectiva estadounidense hacia un mundo mejor es uno de los efectos más negativos de su presidencia", asevera.

Paradójicamente, uno de los lugares donde más se ha notado esa falta de liderazgo ha sido en los Estados Unidos, golpeados por las protestas raciales de este año, recuerda el analista.

"El tratamiento a los inmigrantes, la división de las familias en la frontera, la militarización de la Policía.... son escenas que veíamos en televisión en lugares como Arabia Saudí o Turquía pero que ahora se producen en Estados Unidos".

Asimismo, para el académico Jack Cunningham, doctor en Historia y coordinador de programas del Centro Bill Graham para Historia Internacional Contemporánea en la Universidad de Toronto, la reelección de Trump supondrá "que China y Rusia refuercen su creencia de la pérdida de imagen de Estados Unidos”.

"Van a ver la reelección de Trump como una aceleración de ese declive", adelanta Cunningham.

DEJADEZ DE WASHINGTON

El politólogo Joseph Cheng, de la Universidad de Hong Kong, cree que al mundo entero le gustaría ver un Gobierno estadounidense "comprometido" con el internacionalismo.

En ese sentido, el candidato Biden prestaría más atención a un asunto especialmente peliagudo en Pekín o Moscú: los derechos humanos, que hasta ahora, dice, han sido usados por Trump como mera moneda de cambio para alcanzar acuerdos comerciales.

Fagan cree que un gran número de líderes se han aprovechado de la retórica del republicano para justificar sus acciones, y que en capitales como Manila, El Cairo o Riad sus mandatarios no sólo no han sido cuestionados sino que han respirado hondo ante la dejadez de Washington en los últimos cuatro años.

"Biden estaría dispuesto a establecer normas internacionales junto a la Unión Europea (UE)", indica Cheng, mientras que el investigador Tong Zhao, del Centro de Política Global Carnegie-Tsinghua, cree que el candidato demócrata buscaría "fortalecer la red de alianzas estadounidenses" para "unir a los países occidentales" y así poner coto a regímenes como el chino.

Los expertos ven con escepticismo "la operación de seducción china" a lo largo del mundo, en palabras del profesor español Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China, y les preocupa "la desconfianza y el choque ideológico" que ha emergido entre China y Occidente, según Tong.

China ha mostrado asertividad en política exterior y exhibido cerrojo en la interior entre acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos en Hong Kong, el Tíbet y la región de Xinjiang, así como de la supresión de información al inicio de la pandemia o de ataques contra activistas, periodistas y críticos del Gobierno.

Según Cheng, la mayor preocupación de sus líderes es "evitar que se considere a China débil".

Ser temido es la máxima y un mundo con Trump seguiría dando vía libre a un Pekín que apela al "caos, la ansiedad y la división de la sociedad estadounidense y la pérdida acelerada de las ventajas de su sistema político", en palabras del editorialista chino Hu Xijin, de Global Times, para aferrarse a su sistema.

LA ENCRUCIJADA EUROPEA

Hasta 39 países se unieron en octubre en Naciones Unidas para denunciar la situación de los derechos humanos en la región china de Xinjiang. Entre ellos, Alemania, España o el Reino Unido, quienes además llamaron la atención sobre la situación en Hong Kong y aseguraron que la citada ley de seguridad nacional incumple las obligaciones internacionales de China.

Ahora bien, ¿son meras palabras? ¿Mira Europa hacia otro lado mientras suspira por su vasto comercio con China? ¿Cómo afectaría a sus posiciones la reelección de Trump o una presidencia de Biden?

Algunos analistas aseguran a Efe que Biden concedería más importancia a trabajar con Europa en relación con China sobre temas delicados para Pekín, que pide una coexistencia ideológica pacífica.

"Europa ha llevado el liderazgo a la hora de denunciar los abusos de los derechos humanos porque se mueve en ese escenario de forma natural, con un enfoque motivado por valores", indica el vicepresidente del German Marshall Fund de los Estados Unidos, Ian Lesser.

No obstante, con Rusia habría una diferencia sustancial.

"La administración Trump ha sido muy reticente para presionar a Rusia en muchos frentes. Esperaría que Biden fuera mucho más asertivo en sus críticas a Moscú", añade, aunque, en cualquier caso, cree que la Unión Europea (UE) tiene que "mirar más hacia sí misma y buscar un papel geopolítico más activo".

Según David O'Sullivan, embajador de la Unión Europea en EEUU entre 2014 y 2019, el Gobierno de Trump “es amable con países adversarios en los que los derechos humanos no son respetados", mientras que "Biden proviene del centro del partido demócrata, donde los valores sí tienen un significado".