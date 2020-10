Los 5 factores que harán que consigas conciliar el sueño en un hotel

MADRID, 24 (CHANCE)



Dormir bien es esencial para mantenerse activo y con salud durante todo el día. En la actualidad, es uno de los factores que más cuidan los hoteles y la OMS asegura que únicamente un 20% de la población mundial duerme lo que debería, lo que resulta un dato alarmante. Con motivo del cambio de hora el próximo 25 de octubre, BYHOURS, la aplicación líder en reservas de hoteles por horas, explica cuáles son los factores más importantes que no pueden faltar en un hotel a la hora de proporcionar el mejor servicio de descanso a sus clientes.



Existen muchos tipos de viajeros, algunos que planifican más sus rutas y otros más aventureros. A pesar de esto, siempre es recomendable descansar en un hotel por unas horas antes de llegar al destino final. Aquí es donde entra en juego la calidad y el confort de estos establecimientos, así como su entorno, porque no se descansa en todos ellos de la misma manera. Por ello, un hotel que se precie ha de cumplir con los siguientes factores a la hora de ayudar al huésped a dormir igual o, incluso, mejor que en su propia casa:



1.Colchón adecuado: El 70% de los clientes de hoteles consideran que el colchón es el principal criterio para elegir bien un establecimiento de este tipo, ya que de este factor dependerá su buen descanso. Asimismo, la calidad del colchón se está convirtiendo en un factor muy importante a la hora de valorar a un hotel por los usuarios, situándose al nivel del desayuno o del factor silencio.



2. Almohada cómoda y adaptada a cada huésped: La meta de emplear almohada al dormir no es otra que la de mantener la cabeza en una posición de alineación neutral, por lo que las dimensiones son importantes. Si la almohada es muy baja, hará que los músculos del cuello se hundan y la columna vertebral se curve hacia abajo en la parte superior. Esto puede causar dolor de cuello y rigidez. De lo contrario, si es muy alta hará que los músculos del cuello se estiren y la columna se curve en la parte superior, acarreando dolores de cabeza y cervicales.



3. Buena localización de la habitación: La ubicación de la habitación es algo muy importante a la hora de dormir bien en un hotel. Por regla general, las estancias de las plantas altas son las que se encuentran más alejadas de las zonas comunes donde suele haber más ruido (restaurantes, salones, etc.), por lo que son las idóneas para gozar de un sueño reparador. Este es el motivo por el que las habitaciones más lujosas de los hoteles (suites) suelen estar situadas en las plantas más altas.



4. Entorno silencioso: Otro punto fundamental a la hora de escoger hotel es que en las instalaciones del mismo no se estén llevando a cabo obras, incluso en sus inmediaciones, ya que este tipo de ruidos dificulta mucho la relajación de los huéspedes.



5. Relajación plena gracias a algunos de los amenities del hotel, en forma de tés, sales minerales o jabones con los que darse un agradable baño relajante con espuma, la utilización de la zona de spa, etc. Todos estos componentes ayudarán, sin lugar a dudas, a que el descanso del huésped y la calidad de su sueño sean mayores.