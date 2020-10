Irene Rosales anuncia que ha contraído el Coronavirus

02/07/2020 Irene Rosales en el plató de 'GH VIP' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 24 (CHANCE)



Mucho se ha hablado estos últimos días de cuál era el motivo por el que Isabel Pantoja no se había acercado todavía a casa de su hijo después de que Kiko Rivera se sentase hace justo una semana en el Deluxe y pregonara frente a la cámara que estaba pasando por el peor momento de su vida. La cantante intervenía en el mismo momento y le aseguraba que cuando pusiera un pie en Sevilla, iría hasta su casa para darle un beso, pero ese momento no se ha producido todavía.



Irene Rosales ha confirmado en su programa de Viva la vida desde una conexión por videollamada que ha contraído el Coronavirus. No tiene síntomas, está aislada en casa y la prueba se la hizo el jueves, por lo que ese sería el motivo por el que Isabel Pantoja no ha ido a casa de su hijo a hablar con él como bien dijo en el Deluxe.



Una noticia que nos ha dejado con la boca abierta pero que no es excusa para Isabel Pantoja ya que si la prueba se la hizo el jueves, la cantante tuvo desde el domingo hasta ese mismo día para ir hasta casa de su hijo... y no lo hizo. Aún así, esperemos que la colaboradora de televisión se recupere muy pronto y pase cuanto antes estos días aislada.