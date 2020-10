Guaidó, sobre la marcha de López: Maduro, no controlas nada

En la imagen, el líder opositor venezolano Juan Guaidó. EFE/Christophe Petit Tesson/Archivo

Caracas, 24 oct (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó afirmó este sábado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no controla "nada" y por eso el político Leopoldo López pudo salir de la residencia del embajador de España en Caracas, donde permanecía como huésped.

"Maduro, no controlas nada. Burlando tu aparato represivo, logramos sacar a territorio internacional" a López, escribió Guaidó en Twitter sobre su mentor político al que nombró comisionado para el Centro de Gobierno.

López abandonó la residencia del embajador de España en Caracas, Jesús Silva, donde permanecía como huésped desde el 30 de abril de 2019, tras participar en un fallido levantamiento militar, según confirmaron esta sábado a Efe fuentes cercanas al político opositor.

Posteriormente, el padre del político, también llamado Leopoldo López, confirmó que su hijo salió de Venezuela este mismo sábado y "muy pronto" estará en España.

Al respecto, Guaidó, que estaba en un acto público cuando se conoció la salida de López de la residencia del embajador español y no la mencionó, afirmó que el aporte del político opositor "por Venezuela continua desde este nuevo espacio de acción".

"La lucha que damos y daremos desde y por Venezuela necesita del máximo apoyo del mundo. La presión interna será reforzada y fortalecida por la labor de quienes nos representan en los distintos espacios internacionales, desplegando su máximo potencial", sostuvo.

Por su parte, el partido Voluntad Popular (VP), fundado por López afirmó que el político partió hacia "territorio internacional para impulsar nuevas acciones en la lucha por la libertad de Venezuela".

"Esta decisión, al igual que cada una de las que ha tomado Leopoldo López en su accionar político, han sido asumidas considerando lo mejor para el país y para la lucha por la libertad de Venezuela", asegura VP, partido del que también formó parte Guaidó.

Asimismo, declara "su total apoyo a la operación" de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por cerca de 50 países, "que hoy ha permitido" que López "se encuentre en territorio internacional".