Fútbol/Primera.- (Previa) Real Sociedad y Villarreal defienden su liderato ante los recién ascendidos Huesca y Cádiz

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad y el Villarreal defenderán este domingo su coliderato en LaLiga Santander 2020-2021 ante el Huesca y un eufórico Cádiz, respectivamente, mientras que el Getafe y el Granada medirán también su gran estado anímico en busca de seguir arriba y el Valladolid y el Alavés dirimirán un duelo directo por salir del descenso, en partidos correspondientes a la séptima jornada.



El conjunto guipuzcoano será el encargado de cerrar la actividad dominical, a las 21.00 horas, recibiendo en el Reale Arena a un Huesca frente al que pretende continuar con su buen estado de forma para seguir en cabeza de la tabla.



El equipo que entrena Imanol Arregui llega al encuentro tras salvar in extremis el debut en la Liga Europa ante el Rijeka con un gol de Jon Bautista en el descuento y que supuso además su tercera victoria consecutiva y de nuevo sin encajar, lo que muestra el buen momento tanto de Alex Remiro en portería como de Aritz Elustondo y Le Normand.



De todos modos, el equipo croata exigió un gran desgaste físico a una Real que apostó prácticamente por su once más reconocible, lo que seguramente provoque alguna rotación de cara a no fallar en casa ante un rival que ya ha dejado claro su peligro a domicilio.



De este modo, jugadores como Aihen Muñoz, Guevara, Januzaj, Willian José o Roberto López, además de Barrenetxea, que no viajó a Croacia por unas molestias en la espalda, podrían volver al once que deberá defender el liderato.



Por su parte, el Huesca llega algo más descansado para tratar de conseguir estrenar por fin su casillero de victorias en este retorno a LaLiga Santander, en un campo donde logró arañar un punto y no encajar en su anterior visita liguera.



Pese a no haber ganado todavía, el conjunto oscense sólo ha perdido uno de sus seis partidos y ha empatado los otros cinco, entre ellos los últimos cuatro, muestra del carácter competitivo y atrevido que le da Míchel, y que ya le ha permitido sumar en otras salidas complicadas como La Cerámica o Mestalla, o frenar en El Alcoraz al Atlético. Sandro podría encabezar un once ofensivo con Rafa Mir, Ferreiro y Borja García.



También buscará seguir en lo más alto de la clasificación un Villarreal que tras un inicio timorato, ha cogido ahora una buena línea que tendrá que confirmar en el Ramón de Carranza (16.00), donde le aguarda un Cádiz que no quiere pagar la euforia de su histórica victoria en el Alfredo Di Stéfano.



El 'Submarino' no ha vuelto a perder desde su mala imagen en el Camp Nou, sacando diez de los doce siguientes puntos en juego, y superando su 'loco' estreno continental en la Liga Europa ante el Sivasspor turco (5-3).



En ese partido, al contrario que la Real, Unai Emery sí apostó por las rotaciones respecto al duelo contra el Valencia y que vuelvan casi todos los titulares del derbi, con Kubo y Coquelin novedades. Parejo, Estupiñán y Gerard segirán siendo bajas.



Por su parte, el Cádiz no quiere que su brillante triunfo a domicilio ante el actual campeón le despiste de su camino y buscará trasladar esta alegría por fin a su estadio, donde todavía no sabe lo que es ganar y donde no lo ha hecho, contado el final de la pasada campaña, en sus últimos cinco partidos.



El equipo gaditano apenas sufrió para sacar la victoria ante el Real Madrid, pero Álvaro Cervera tiene claro que el 'Submarino' les planteará un reto diferente en su deseo de sumar una nueva victoria que le auparía definitivamente a los primeros puestos, superando a los de Emery. El once del Di Stéfano, con Negredo por detrás de Lozano, tiene muchos visos de repetir.



GETAFE Y GRANADA SE MIDEN AL ALZA, VALLADOLID Y ALAVÉS POR SALIR DE ABAJO



El tercer representante de LaLiga Santander en la Liga Europa, el Granada, vivirá un seguramente disputado duelo con el Getafe en el Coliseo (18.30), entre dos candidatos a competición europea, que están empatados a puntos (10) y al alza.



Los de José Bordalás y los de Diego Martínez aspiran a acabar el fin de semana en los puestos punteros de la clasificación y alargar su buen inicio, reforzado por sus últimas victorias de mérito. Los 'azulones', por fin, lograron batir al FC Barcelona (1-0), y los nazaríes se impusieron al Sevilla (1-0) y también al PSV a domicilio y con remontada (1-2).



Resultados ambos que reflejan el buen trabajo de sus respectivos técnicos que plantearán un partido intenso y donde el orden estará por encima de todo. En este sentido, Bordalás contará con la ventaja de tener más descanso y tiempo para prepararlo, y de no contar bajas para un once que se parecerá mucho al de su victoria ante los blaugranas



Por el contrario, Martínez, además de menos descanso, tiene más problemas físicos y dudas. De momento, seguirá sin Soldado, lo que podría abrir de nuevo la oportunidad a un 'exazulón' como Jorge Molina, ante un partido especial, aunque podría ser el turno de Luis Suárez.



Finalmente, el domingo se completará con el duelo directo que abrirá el día en el Nuevo Zorrilla (14.00) entre el Valladolid, penúltimo clasificado, y el Deportivo Alavés, antepenúltimo, que aspiran a acabar la jornada fuera del descenso.



Ambos están separados por un punto, el que tiene de ventaja el conjunto vitoriano, que sí ha logrado ya una victoria, lo contrario que el vallisoletano, que está viviendo un inicio complicado y que ha sumado tantas derrotas como empates.



El conjunto de Sergio González ha podido estrenarse en sus dos últimos partidos, pero ante el Eibar falló un penalti y no pudo con un equipo que acabó con diez y en la pasada jornada desperdició un valioso 0-2 ante el Huesca para acabar sumando un punto.



Los de Pablo Machín llegan a Pucela tras encajar una dura derrota en Mendizorrotza ante otro rival directo como el Elche (0-2), donde volvió a demostrar sus actuales problemas ofensivos. Rubén Duarte y Laguardia volverían a un equipo donde la baja de Pere Pons debería ser cubierta por Pina.



--HORARIOS DEL DOMINGO DE LA JORNADA 7 DE LALIGA SANTANDER.



Valladolid - Alavés. Munuera Montero (C. Andaluz) 14.00.



Cádiz - Villarreal. De Burgos Bengoetxea (C. Vasco) 16.00.



Getafe - Granada. Gil Manzano (C. Extremeño) 18.30.



R.Sociedad - Huesca. Díaz de Mera Escuderos (C. Cast-manchego) 21.00.