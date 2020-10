Fútbol/Primera.- (Crónica) El Eibar asalta el Sánchez-Pizjuán y Osasuna celebra un centenario feliz

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Sevilla encajó su primera derrota como local este temporada a manos del Eibar (0-1), que sacó petróleo de un gran gol conseguido por Kike García, y se queda en tierra de nadie, mientras que el Club Atlético Osasuna celebró su condición de centenario con una victoria por la mínina en el renovado El Sadar ante el Athletic Club (1-0).



En el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla no pudo con un Eibar lleno de oficio y buen hacer defensivo. Los hombres de Mendilibar marcaron a los 41 minutos y conservaron la ventaja -no sin sufrimiento- en un agitado final de partido. El gol de Kike García fue un jarro de agua fría para los pupilos de Julen Lopetegui, que tardaron en despertar del golpe.



Antes del gol del Eibar, Munir había avisado con un zurdazo pasada la media hora y Rakitic también lo intentó con un disparo lejano. Pero todo esto quedó en nada cuando el delantero manchego de los armeros controló con el exterior de su bota un envío de Diop y definió con la diestra ante la salida de Tomas Vaclik.



El Sevilla se repuso poco a poco del tanto eibarrés y fue creciendo en la segunda mitad con el paso de los minutos. El cuadro de Nervión, que mereció al menos el empate, buscó con ahínco el gol gracias a su fútbol de banda. Sin embargo, ninguna de las oportunidades llegó a buen puerto para los andaluces. Las más claras llevaron la firma de Carlos Fernández y Lucas Ocampos.



El canterano obligó a Dmitrovic a realizar una estirada sensacional y un minuto después, ya en el tiempo de prolongación, llegó la más clara en botas de Ocampos, que metió la plancha en una acción continuada tras un córner. El Sevilla murió sin premio y se queda en la decimotercera posición -con dos partidos menos-, además de acumular tres partidos sin ganar ni marcar, mientras que el Eibar respira con siete puntos de nueve y asciende a la undécima plaza.



Por su parte, en El Sadar, Osasuna logró tres puntos de oro en un día muy especial para los navarros, que celebraban los cien años de su fundación. El equipo de Jagoba Arrasate tuvo que esperar al tramo final para poder batir a Unai Simón con un penalti que transformó Rubén García. Quedaban nueve minutos, pero los rojillos no tuvieron problemas para guardar la victoria.



Antes, el Athletic Club lo había intentado de forma tímida con una falta de Unai López, que se envenenó según llegaba a portería, y otro lanzamiento de Berenguer, ambos en la primera parte. Osasuna contestó con más posesión y finalmente encontró esa pena máxima para celebrar con sonrisa tan destacada efeméride.



Kike Barja recibió de Adrián y cuando intentó girarse fue trabado por Ander Capa. El penalti acabó con un Athletic que suma cuatro derrotas en seis partidos y no termina de despegarse de la zona complicada de la tabla. Por su parte, Osasuna alcanza los diez puntos y se mete en puestos de 'Champions' de forma provisional.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 7.



-Sábado.



FC Barcelona - Real Madrid 1-3.



CA Osasuna - Athletic Club 1-0.



Sevilla FC - SD Eibar 0-1.



Atlético Madrid - Real Betis 21.00.



-Domingo 25.



Real Valladolid CF - Alavés 14.00.



Cádiz CF - Villarreal CF 16.00.



Getafe CF - Granada CF 18.30.



Real Sociedad - SD Huesca 21.00.



-Lunes 26.



Levante UD - RC Celta de Vigo 21.00.