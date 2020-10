Fútbol/Premier.- (Crónica) El Liverpool remonta y el City vuelve a dejarse puntos

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Liverpool remontó (2-1) este sábado al Sheffield United para seguir en el podio liguero tras la jornada seis de la Premier, la cual dejó otro traspiés del Manchester City, empate (1-1) ante el West Ham, y un combate nulo entre United y Chelsea (0-0).



El campeón comenzó por debajo ante un Sheffield casi colista, con un gol de penalti de Sander Berge, pero al descanso ya había empatado con un segundo remate de Firmino al rechace de Mané. El Liverpool comenzó sufriendo en el segundo tiempo hasta los goles.



Salah lo marcó y con mucha clase, pero el VAR lo anuló por fuera de juego, pero poco después un centro de Mané lo remató Diogo Jota. Salah volvió a quedarse con la miel en los labios en un balón al palo pero no lo tuvo que lamentar un Liverpool empatado (13) en el liderato con el Everton, con un partido más.



Además, el Manchester City dio otro paso en falso más en este inicio de temporada con un empate a domicilio contra el West Ham y gracias a Foden. Los de Pep Guardiola perdieron a Agüero al descanso por lesión y se fueron 1-0 por el tanto de Michail Antonio. El joven internacional inglés, que entró por el argentino, empató.



Con casi toda la segunda parte por delante, el City no fue capaz de encontrar el gol ganador. Kevin de Bruyne jugó 20 minutos volviendo de lesión pero no aportó a un City que se queda en la mitad baja de la tabla, a cinco ya del Liverpool. Por ahí anda perdido el Manchester United, que empató sin goles ante el Chelsea.



Los londinenses, también fuera de la zona europea, fueron algo mejor en un duelo muy pobre. Christian Pulisic fue el mejor en un Chelsea que se defendió bien, incluido de un Edinson Cavani que debutó con media hora por delante con algún susto. Además, el Crystal Palace escaló a la quinta plaza con su triunfo (1-2) sobre el colista Fulham.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 6.



-Viernes.



Aston Villa - Leeds United 0-3.



-Sábado.



West Ham - Manchester City 1-1.



Fulham - Crystal Palace 1-2.



Manchester United - Chelsea 0-0.



Liverpool - Sheffield United 2-1.



-Domingo.



Southampton - Everton.



Wolverhampton - Newcastle United.



Arsenal - Leicester City.



-Lunes.



Brighton - West Bromwich Albion.



Burnley - Tottenham.