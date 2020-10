Fútbol.- Zidane: "Hay que disfrutar de esta victoria después de todos los comentarios que hicieron sobre la plantilla"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, pidió al madridismo que disfrute de esta victoria ante el FC Batrcelona (1-3), sobre todo por "los comentarios que hicieron sobre la plantilla" tras las dos derrotas como local ante el Cádiz y el Shakthar Donestk, y no quiso dar más importancia a la jugada del penalti que desniveló el encuentro a los 62 minutos de juego.



"No sé si han sido justos o injustos con nosotros. Nada va a cambiar eso, pero sí puedo decir que estoy muy orgulloso de mi equipo. Estamos contentos por conseguir tres puntos aquí. Son solo tres puntos pero hay que disfutar de esto después de todos los comentarios que hicieron sobre la plantilla. Ahora hay que descansar bien y pensar porque viene rápido el partido del martes", apuntó Zidane.



"Jugamos contra el Barça, que en su campo te puede meter en problemas, pero hemos tenido a Courtois con dos buenas paradas y luego en la segunda parte pudimos haber metido el cuarto gol", añadió 'Zizou', que no habló sobre la acción de Lenglet sobre Ramos.



"Hay un árbitro, ha ido a ver la jugada y luego pitó penalti. No hablo nunca de los árbitros, es una labor complicada y no voy a empezar hoy a hablar de ellos. La ha visto y la ha pitado. Independientemente de esta jugada nosotros merecemos la victoria. Terminamos 1-3 y pudimos marcar alguno más. Ahora tenemos que pensar en la merecida victoria", dijo.



"Hicimos un buen partido, jugando contra un equipo que es un equipo muy abierto, ha sido un buen partido y nos merecemos esta victoria", incidió el francés. "Se trataba de eso por todo lo que dijeron los últimos días. Para terminar el partido, un golazo de Modric, vi al equipo todos juntos celebrando como una piña y me alegro mucho. Son ellos quienes pelean en el campo y podemos disfrutar de lo que hicimos este sábado", comentó.



Preguntado por las explicaciones que han permitido cambiar al Real Madrid la versión de los dos últimos encuentros, el técnico merengue dijo que no tiene. "Explicación en el fútbol puede haber muchas, pero a veces no las hay. Tuvimos problemas en los dos últimos partidos, pero ahora hay que quedarse con lo de hoy. Antes de estas dos derrotas también hicimos partidos buenos y el año pasado tuvimos muchos partidos muy buenos y hay que conectar con esto al máximo posible", agregó.



"Nosotros no estamos aquí para callar bocas, nuestro trabajo es estar juntos y seguir creyendo en lo que hacemos. Hoy lo hicimos como equipo, a la hora de defender fuimos un bloque compacto y luego ante un equipo abierto como el Barça hemos encontrado huecos dos o tres veces y al final nos hemos llevado la victoria", manifestó.



Por último, Zidane tuvo palabras para su capitán, Sergio Ramos. "Sabemos lo que representa para nuestro equipo y lo positivo que es siempre. Lo queremos siempre con nosotros. Me alegro por el equipo, pero es importante ver a todo el equipo jugar y trabajar juntos. Correr uno por otro, hemos conseguido tres puntos y lo bueno es que Sergio no ha tenido molestias de su lesión. Eso es lo más importante", finalizó.