Fútbol.- Thibaut Courtois: "Veníamos de dos partidos malos pero nunca hemos dudado"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El portero del Real Madrid Thibaut Courtois destacó la respuesta de su equipo en el Clásico de LaLiga Santander este sábado ante el Barça, ya que después de "dos partidos malos" superaron (1-3) al máximo rival y demostraron que no tienen dudas sobre el campo.



"Vinimos de las selecciones y no fue nuestra mejor imagen contra el Cádiz. Contra el Shakhtar estuvimos bien hasta encajar los goles. Hemos jugado un buen partido y buena victoria. Metemos gol, lo que queríamos hacer, ellos tienen esa fuerza con Alba y que mete centros", dijo en declaraciones a Movistar Plus.



"Después el partido estuvo igualado, hice una buena parada y Neto también. En el segundo tiempo era ida y vuelta, metemos el penalti y pudimos meter el tercero antes", añadió. El meta belga quiso reivindicar a su equipo, unido tras los malos resultados. "Esta camiseta merece que luchemos cada partido, hoy aún más lo hicimos porque veníamos de dos partidos malos. Hoy hemos metido muchas ganas, corrido mucho y es lo que tenemos que hacer", afirmó.



Para Courtois no hay dudas sobre el equipo de Zidane. "Son tres puntos pero nos llena de confianza otra vez, la gente podía dudar de nosotros, nosotros nunca hemos dudado, nos mantuvimos unidos", terminó.