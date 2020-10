Fútbol.-El Atleti reacciona con Llorente y Suárez

Los del Cholo siguen serios en Liga ante un Betis que cedió en la segunda parte



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid superó (2-0) este sábado al Real Betis en la jornada 7 de LaLiga Santander, celebrada en el Wanda Metropolitano, gracias a un gol de Marcos Llorente en el primer minuto de la segunda parte rematado por Luis Suárez en el último, para que los rojiblancos marchen a ritmo de la cabeza.



La reacción tras la goleada sufrida en Champions la buscó el Atleti a la contra, tratando de encontrar una recuperación de balón y salida rápida ante un Betis dominador. El cuadro andaluz dominó desde la posesión en un primer tiempo que se jugó en campo atlético. Los del 'Cholo' no encontraron esa salida, pero las ocasiones fueron repartidas, dos para cara equipo antes del descanso.



En la reanudación el Atleti encontró a Llorente en un saque de banda y el Betis se derrumbó poco a poco, ante las ocasiones locales y las paradas de Bravo. Los del 'Cholo' suman 11 puntos, a dos de la cabeza y con cuatro más que el Barça, en un calendario que se empieza a apretar con la Champions entre semana. Los de Pellegrini pierden ritmo y ven su cuarta derrota en cinco partidos.



Para el Atleti ambas ocasiones del primer acto fueron de Luis Suárez. Como en un oasis, el ariete ex del Barça esperó primero un pase atrás de Correa y después un regalo de Carvalho, pero ambos disparos se fueron por poco. En el Betis, fueron un cabezazo de Carvalho y un remate de Fekir. Las subidas de Tello también hicieron que el balón estuviera varios ratos muy cerca de Oblak.



Llorente, que volvió a ser ese atacante incansable, entró con todo y con el inicio del segundo tiempo hizo el 1-0, de fuerza y calidad casi sin ángulo. Los del 'Cholo' acumularon buenas llegadas que desbarató Bravo, con un palo de Herrera y opciones de Hermoso y Carrasco. El Betis se desgastó y empezó a fallar, incapaz de evitar el noveno año sin ganar en casa atlética.



Pérdidas y errores a la hora de cerrar, como el de Montoya con Carrasco que, tras revisión en el VAR, le trajo la roja. Arriesgó como pudo, con Joaquín, Loren y Borja Iglesias, pero no llegó a sorprender a un rival que también tuvo la sentencia y la terminó firmando con Suárez en el descuento. Sigue fiable en liga un Atleti invicto que deja en accidente el golpe del Bayern.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 2 - BETIS, 0. (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso (Lodi, min.77); Lemar (Herrera, min.46), Llorente, Koke, Torreira (Carrasco, min.46; Vitolo, min.84), Correa (Joao Félix, min.57), y Luis Suárez.



BETIS: Bravo; Montoya, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Carvalho (Loren, min.65), Guido Rodríguez (Víctor Ruiz, min.80), Canales, Tello (Joaquín, min.65) y Sanabria (Borja Iglesias, min.80).



--GOLES:



1 - 0, min.46, Llorente.



2 - 0, min.91, Luis Suárez.



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano). Amonestó a Luis Suárez (min.41) y Koke (min.50) por parte del Atlético. Y expulsó a Montoya (min.71) en el Betis.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.