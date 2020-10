Fútbol.- Butragueño: "No ha habido dudas con Zidane, sabemos lo que significa para nosotros"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, aseguró que no hubo dudas con el entrenador Zinédine Zidane porque saben "lo que significa" para la entidad después de haber ganado el Clásico al FC Barcelona (1-3) en la séptima jornada de Liga.



"Llevo muchos años en el fútbol y cuando algún resultado no es el esperado hay muchos comentarios. Estamos contentos con nuestra plantilla y sabemos lo que siginifca Zidane para nosotros. Siempre hay que asumir todo con normalidad, estar unidos, ganando y perdiendo, esstar juntos, hoy estamos felices y también contetos por nuestra afición. No ha habido dudas (con Zidane). Ahora, a preparar nuestro partido del martes", dijo Butragueño en declaraciones a Movistar.



Preguntado por la jugada polémica del Clásico, el penalti de Lenglet a Ramos por un agarrón, dijo que es una acción "relativamente simple". "Es una jugada de VAR, el árbitro ha ido a ver la acción y ha tomado una decisión. El VAR está para ayudar, el árbitro comprueba y toma una decisión como entendemos que tiene que ser", indicó el 'Buitre'.



"Nosotros estamos muy contentos por los jugadores, por nuestros aficionados, sé que en todos los países del mundo estaban pendientes del partido y los chicos les han dado una gran alegría. Empezamos muy bien, con un gran gol, por el pase de Benzema, como por el tiro de Valverde, que la cruza con mucha precisión", añadió.



"Ellos empataron muy pronto, pero nosotros fuimos consistentes en defensa y arriba hemos aprovechado nuestras oportunidad. Creo que podríamos haber cerrado el partido antes con dos ocasiones muy buenas. Nuestros jugadores tienen muchísima experiencia, y hoy nos ha salido bien todo desde el principio", manifestó.



"Jugamos con mucha personalidad y hemos estado muy sólidos. En conjunto hemos hecho un gran partido, pero el origen está en los jugadores. Destaco a todo el equipo porque gana el equipo o pierde el equipo. Hay jugadores que han podido estar más inspirados que otros, pero hay que destacar a todos. Como por ejemplo Lucas Vázquez, que ha jugado donde no lo hace habitualmente. Todos han ofrecido un rendimiento óptimo", finalizó.