Fórmula 1/GP Portugal.- Sainz: "No tenemos ni idea del ritmo del coche"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado que no tienen "ni idea" de cómo puede ser el ritmo del monoplaza este domingo en la carrera del Gran Premio de Portugal, donde comenzará desde la séptima plaza, aunque se ha mostrado satisfecho por la posición de salida y por hacerlo desde el "lado limpio" de la pista.



"Ni idea. No hemos ritmo de carrera, no sabemos degradaciones, no sabemos 'graining', no sabemos nada. Ayer, por las banderas rojas, no pudimos probar nada. A ver qué pasa", declaró a Movistar F1 sobre el ritmo del McLaren en el Circuito de Portimao.



A pesar de todo, el madrileño se mostró "contento" con su coche, que todo el fin de semana "ha ido mejor que en Nürburgring". "He encontrado los problemas que tuvimos. La 'qualy' ha sido muy complicada. Se ha empezado a levantar mucho viento y yo cada vez iba más lento. En vez de mejorar, de la Q1 a la Q3 he ido empeorando", manifestó.



"En el último 'run' de la Q3, venía para hacer un 17.3 o 17.2, pero en el último sector se ha levantado más viento todavía y no he podido mejorar. Estoy contento: séptimo y lado limpio, espero que sea una ventaja aquí. A ver mañana, que creo que va a estar nublado, podría hacer mucho viento, llegar la lluvia... Podría ser un día diferente", continuó.



Sobre el funcionamiento y el uso de los neumáticos durante la sesión de calificación, Sainz explicó que fue "un puzzle". "No sabíamos muy bien qué hacer. Hemos estado experimentando desde los libres, haciendo una vuelta de preparación, y en el último 'run' de la Q3 hemos decido hacer dos vueltas rápidas con neumático nuevo en vez de una con el usado y otra con el nuevo. Creo que ha sido la estrategia correcta, pero una racha de viento te cambia el balance del coche. A nuestro McLaren le cuesta bastante en estas condiciones. Creo que hemos llegado a entender a los neumáticos al final", apuntó.



Por último, dio sus sensaciones sobre el trazado luso, que acogerá el primer Gran Premio de Fórmula 1 de su historia. "A mí me gustan mucho las curvas, lo que no me gusta es el asfalto. Está demasiado nuevo, crea una sensación rara con el coche. Este circuito, dentro de cinco meses, cuando se vaya el betún, puede ser un circuitazo. Es un circuitazo ya, pero la sensación del asfalto es un poco rara", finalizó.