España reitera su apoyo a la protección de los derechos de la población LGTBI en Honduras

En la imagen un registro del embajador de España en Tegucigalpa, Guillermo Kirkpatrick, quien reiteró este viernes el compromiso de su país con la promoción y protección de los derechos humanos de la población LGTBI. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 23 oct (EFE).- El embajador de España en Honduras, Guillermo Kirkpatrick, reiteró este viernes el compromiso de su país con la promoción y protección de los derechos humanos de la población LGTBI.

"La Embajada de España trabaja junto con las autoridades hondureñas y en diálogo permanente con la sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos humanos para la protección y promoción de los derechos de las personas LGTBI", enfatizó Kirkpatrick durante el conversatorio "Inclusión de los derechos de las personas LGTBI en la agenda política y cultural de Honduras".

La jornada fue auspiciada a través de la red social Facebook Live por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en Honduras, a través de su oficina técnica y el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET).

PREOCUPACIÓN DE LA ONU POR DISCRIMINACIÓN

La representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), Isabel Albaladejo, envió un mensaje a la mesa y el público asistente en el que presentó el contexto sobre el estado de los derechos de la población LGTBI en Honduras.

Además, reiteró la preocupación que hay desde la Oacnudh por la estigmatización generalizada, discriminación y violencia por motivos de orientación sexual, identidad o expresión y género, situación sobre la que también los mecanismos universales de protección de derechos humanos han hecho eco en el país.

Albaladejo también destacó la importancia de que las autoridades garanticen la participación efectiva de las personas LGTBI, defensoras, movimientos sociales y organizaciones vinculadas a la temática, en los procesos de elaboración y reformación de políticas públicas y legislación.

TRABAJO EN INCIDENCIA POLÍTICA

Iván Banegas, defensor de los derechos humanos y coordinador general de la Asociación Colectivo Violeta, expuso la historia y organización del movimiento LGTBI en Honduras y sus principales demandas.

También habló sobre la incidencia política que impulsan desde la Asociación que dirige.

"Hemos venido evolucionando de forma paulatina en el avance a las respuestas de las necesidades que la población LGTBI ha ido presentando. Hemos venido trabajando y seguiremos trabajando en incidencia política para obtener cambios claros desde el marco legal de Honduras", añadió.

La defensora de derechos humanos y coordinadora general de la organización lésbica feminista Cattrachas, Indira Mendoza, se refirió a la importancia de la incidencia política a nivel internacional.

"Las personas LGTBI no somos vulnerables, nos hicieron vulnerables, nos hacen vulnerables, tenemos que trabajar en el litigio nacional e internacional, con la fuerza de la cooperación y países amigos. Necesitamos más fuerza", subrayó.

Desde España, la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Beatriz Gimeno Reinoso, centró su intervención en compartir experiencias de cómo fue el proceso de incidencia política que desembocó en la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo en ese país.

"La reforma del Código Civil garantizaba la igualdad y eso garantizaba también la legitimidad de las personas gais y lesbianas, pues el Estado nos consideraba como iguales, trataba a esas parejas como iguales. No queríamos una ley especial, solo el mismo matrimonio, queríamos la misma ley", recalcó.

Señaló además que creían que "para construir el movimiento LGTBI tenía que mostrar unidad y construimos una única interlocución política ante el Estado".

"España se convirtió en una referencia de los derechos LGTBI y de las mujeres", subrayó.

NO HAY FÓRMULAS PERFECTAS

La diputada por la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, primera mujer trans en acceder a un cargo de elección popular, habló de los pasos dados y el trabajo legislativo en curso para garantizar y proteger los derechos humanos de la población trans.

"No hay fórmulas perfectas para todos los países, pero yo creo que sí, que hay un secreto fundamental: la unión. La unión que hace la fuerza; nadie dijo que fuera fácil, pero lo que no tiene que ser es imposible. La propia historia de nuestro país, España, así lo dice, hay que proteger el derecho a la vida con dignidad", acotó.