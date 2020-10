El videojuego "Marvel's Avengers" es "solo el inicio"

El Universo Marvel se compone de infinidad de superhéroes y villanos y, en conjunto, de historias en las que merece la pena ahondar. EFE/Crystal Dynamics.

Madrid, 24 oct (EFE).- Ahondar en las historias de superhéroes, apostar por el espíritu de equipo y aventurarse a expandir el Universo Marvel son las claves del videojuego "Marvel's Avengers" para Scot Amos, director de Crystal Dynamics, quien habla con Efe del "riesgo" de ofrecer "historias originales" dentro del mundo de los Avengers.

"Era un riesgo, pero no queremos contar las mismas historias una y otra vez. Queremos dar al jugador historias originales". Así de claro y contundente se muestra en una entrevista con Efe Scot Amos, máximo responsable del estudio Crystal Dynamics, encargado de desarrollar -junto a Eidos Montréal y con la distribución de Square Enix- el videojuego "Marvel's Avengers".

El Universo Marvel se compone de infinidad de superhéroes y villanos y, en conjunto, de historias en las que merece la pena ahondar. Así, estos 80 años de historia han dado para desarrollar este mundo a través de series de televisión, sagas cinematográficas, cómics, figuras de acción y todo tipo de coleccionables.

Sin embargo, el terreno de los videojuegos había quedado desierto o, al menos, no se había cubierto de la manera en que lo ha hecho en este 2020 "Marvel's Avengers", que se lanzó en septiembre y está disponible para PS4, Xbox One, PC y Google Stadia.

Era uno de los videojuegos más esperados del año y, a pesar de los retrasos en su lanzamiento por la crisis del coronavirus, "Marvel's Avengers" llegó a los jugadores y lo hizo, como dice Amos, con "grandes y profundas historias" a sus espaldas, con la apuesta por la "originalidad y frescura" de sus personajes y con un gran "espíritu de unidad".

Para Amos y su equipo era fundamental, según el propio director reconoce, ofrecer algo "nuevo" a los jugadores y partir de la idea de que estos superhéroes "funcionan como una familia": "Como cualquier familia, tienen sus días buenos, sus días malos, diferencia de opiniones, pero siempre tienen esa idea de que 'Somos más fuertes si estamos juntos'".

Tras "muchos meses de conversación entre Crystal y Marvel Games" llegaron a la conclusión de que, además de la jugabilidad y las mejoras a nivel gráfico, el juego debía basarse en dos aspectos: la "frescura" de nuevas historias y la libertad del usuario para "customizar" a sus personajes.

"Sabíamos que iba a ser un reto porque la gente quiere lo que conoce, pero nosotros dijimos 'Confiad en nosotros, dadnos tiempo y os daremos la oportunidad de crear una versión vuestra de estos héroes, de los que os vais a enamorar de nuevo'", explica.

De ahí que el juego, hablando en términos de mecánica y dinámicas, se agarre a la idea del modo cooperativo, con la opción de jugar entre amigos o de manera online, reforzando así el espíritu de "familia y equipo" en el que Amos hace hincapié.

Asimismo, esa parte "fresca", "original" y "más humana" -para lograr la empatía del jugador- de la que habla el director llega de la mano de Kamala Khan (Ms. Marvel), cuya historia es "la pieza central" en torno a la que gira el videojuego: "Este personaje es el que te da frescura, te da otra perspectiva de este mundo. Es el tipo de personaje con el que te puedes sentir identificado y conectar a nivel de jugador y como persona".

De este modo, además de "tener el control" de Thor, Ironman, Black Widow, Hulk o Captain America, los superhéroes más reconocidos de este universo, este videojuego apuesta por Ms. Marvel para encontrar esa conexión "humana" con el jugador.

"La gente ya conoce a estos superhéroes. Nosotros queremos darles algo más", dice Amos. Una experiencia por la que ya pasaron hace unos años -2013- con el entonces nuevo "Tomb Raider", con el que reiniciaron la historia de Lara Croft y ahondaron en los orígenes de la protagonista.

De igual manera, en este 2020 Crystal Dynamics vuelve a apostar por la reinvención pidiendo al jugador "paciencia y tiempo para conectar con las historias": "El usuario tiene que pensar 'Este es un personaje que me gusta como superhéroe, ahora tengo que darle la oportunidad para conocer más en profundidad su historia'".

Con este "núcleo de seis personajes" como base del videojuego, que permitirá al usuario "expandir el Universo Marvel a su antojo" y "disfrutar de cientos de horas en la piel de sus superhéroes favoritos", se inicia un camino "con más personajes en el horizonte", dice Amos.

"'Marvel's Avengers' es solo el inicio, tenemos más historias originales. Tenemos los hilos argumentales de muchas historias y son arcos muy grandes que se pueden expandir", revela Amos, quien reconoce que este lanzamiento ha sido el "más difícil" dada la situación del coronavirus y la obligación de "trabajar a distancia".

Por Patricia Muñoz Sánchez