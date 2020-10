El United y el Chelsea se atascan en el debut de Cavani

EFE/EPA/Oli Scarff

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El Manchester United y el Chelsea se atascaron en Old Trafford (0-0), escenario que contempló el debut como 'red' del uruguayo Edinson Cavani, que disputó la última media hora del choque de la sexta jornada de la Premier.

La entrada al terreno de juego del delantero sudamericano, que ha militado en el París Saint Germain en las últimas siete temporadas y que reforzó al equipo de Ole Gunnar Solskjaer en el pasado mercado, no terminó por solucionar la inoperancia en ataque de los locales, que caen en la clasificación que lidera el Everton.

Cavani, de 33 años, saltó al campo en el minuto 58 en el lugar de Daniel James, al mismo tiempo que el francés Paul Pogba ocupaba el puesto del español Juan Mata.

Fue la primera decisión que tomó Soljskaer ante la falta de gol en un duelo espeso, sin grandes ocasiones y con dos equipos más pendientes de no perder que de sumar los tres puntos.

El United no rentabilizó su dominio. Marcus Rashford fue la principal amenaza para el meta Edouard Mendy, el que ha arrebatado el puesto al español Kepa Arrizabalaga, condenado por sus errores y fuera de la convocatoria por una lesión en un hombro.

El Chelsea, que empató el pasado martes contra el Sevilla, tampoco puso en cuestión la firmeza de David De Gea. No encontró argumentos al desembolso por los alemanes Timo Werner y Kai Havertz, que formaron el ataque visitante junto al estadounidense Christian Pulisic. Los tres fueron sustituidos en el tramo final. No fue una solución para el equipo de Frank Lampard, que acumula dos encuentros seguidos sin acierto.

El empate es insuficiente para las aspiraciones de ambos. El Chelsea se distancia cada vez más de un liderato que pretende y el Manchester United forma parte de la zona baja de la clasificación, distante de la zona europea de la Premier.