El Gladbach sufre para derrotar al colista Maguncia (2-3)

EFE/EPA/RONALD WITTEK

Berlín, 24 oct (EFE).- El Borussia Mönchengladbach, próximo rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, no lo tuvo fácil este sábado para derrotar por 2-3 al colista Maguncia.

El entrenador del Gladbach, Marco Rose, había dejado en el banquillo a hombres claves en la parte ofensiva como Alasane Plea, Patrick Thuram y Jonas Hofmann, seguramente pensando en la jornada de la Liga de Campeones.

A la postre, con el marcador en contra, Rose tuvo que recurrir a los tres como revulsivo.

El Gladbach se había ido en ventaja en el minuto 15 por intermedio de Lars Stindl, a pase de Embolo, pero el Maguncia reaccionó con dos goles de Mateta en el 23 y en el 36.

En la segunda parte el Gladbach no lo pasó bien y el Maguncia estuvo incluso cerca del tercero.

El empate parcial no llegó sino hasta el minuto 76 gracias a un penalti que se produjo cuando un defensa bloqueo un disparo de Thuram con la mano.

Hoffmann asumió el cobro y marcó.

Después, en el minuto 83, un saque de esquina lanzado por el propio Hoffmann fue aprovechado por Mathias Ginter para marcar de cabeza el gol de la victoria.