El estadounidense Justin Thomas, nuevo líder, con un golpe de ventaja

El golfista estadounidense Justin Thomas particiapa en el Zozo Championship PGA Tour, disputado en el Sherwood Country Club de Thousand Oaks, California (EE.UU.), este 23 de octubre de 2020. EFE/Etienne Laurent

Thousand Oaks (California, EE.UU.), 23 oct (EFE).- El estadounidense Justin Thomas completó este viernes la segunda ronda del torneo The Zozo Championship del PGA Tour con registro de 65 golpes (-7) y sumó 130 (-14) con los que se convirtió en el nuevo líder al tener un impacto de ventaja.

Thomas, que desbancó del primer puesto al colombiano Sebastián Muñoz, superó al surafricano Dylan Frittelli y al estadounidense Lanto Griffin, que entregaron sendas tarjetas firmadas de 65 golpes (-7) cada uno y llegaron a los 131 tiros (-13).

Thomas, ganador de 13 torneos del PGA Tour, estuvo perfecto durante todo el recorrido con siete birdies, incluidos cuatro consecutivos que logró a partir del hoyo 11.

"Me he sentido seguro con los golpes, supe hacer una buena selección y luego dentro del green cada putt fue eficaz", destacó Thomas.

Otros dos jugadores estadounidenses Patrick Cantlay y Scottie Scheffler también acabaron la ronda con 65 golpes (-7) para compartir el cuarto lugar con 132 (-12).

Esta vez, el mejor jugador latinoamericano fue el mexicano Abrahm Ancer, que compartió el sexto puesto con otros siete golfistas, después de tener un registro de 66 golpes (-6) y sumar 133 (-11).

Ancer, de 29 años, hizo un recorrido perfecto con seis birdies, que repartió dos en la primera mitad y otros cuatro en la segunda, lo que al final le permitió remontar tres puestos en la clasificación.

También formó parte del grupo de Ancer el estadounidense Richy Werenski, quien acabó el recorrido con la mejor tarjeta firmada de la jornada, un registro de 61 golpes (-11), lo que le permitió empatar la mejor marca de todos los tiempos que estaba en poder del su compatriota Dustin Johnson, que fue baja debido a que se recupera del contagio del COVID-19.

Muñoz, que perdió 13 puestos en la clasificación, acabó el recorrido 70 golpes (-2) para sumar 134 (-10) y compartir el decimocuarto lugar con otros siete golfistas.

El jugador bogotano, que llegó a la segunda ronda como líder tras haber conseguido 64 golpes (-8) en la primera, esta vez no estuvo acertado en los de larga distancia y eso le impidió brillar en el green con los putts, especialmente en la segunda mitad del recorrido.

Tras haber hecho seis birdies y un bogey en la primera, intercambio en sendas series de tres consecutivos, en la segunda cometió un doble bogey (hoyo 14), dos bogeys y un solo birdie.

El español Jon Rahm vivió la experiencia opuesta, no tuvo una buena primera mitad al repartir birdie y bogey, pero en la segunda brilló con un eagle (hoyo 11) y tres birdies, que le permitieron entregar tarjeta firmada de 67 golpes (-5) y sumar 135 (-9).

Aunque Rahm perdió tres puestos en comparación a la primera ronda, el golfista español tiene opciones de mantenerse en la lucha por el título durante el fin de semana al compartir el vigésimo segundo lugar con otros cuatro golfistas.

Por detrás de Rahm se colocó el joven chileno Joaquín Niemann, de 21 años, que tuvo registro de 66 golpes (-6) y recuperó 12 posiciones al acabar vigésimo séptimo en la clasificación tras sumar 136 tiros (-8).

Mientras que el mexicano Carlos Ortiz fue el que mejor registro tuvo de todos los jugadores latinoamericanos al entregar tarjeta de 65 golpes (-7) que le permitieron recuperar 22 puestos en la clasificación al colocarse trigésimo quinto con 137 impactos (-7).

Ortiz completó un recorrido perfecto con siete birdies, que repartió tres en la primera mitad y otros cuatro en la segunda, incluidos dos consecutivos (hoyos 16 y 17).