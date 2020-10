El Dortmund domina golea al Schalke (3-0) en el derbi del Ruhr

EFE/EPA/Martin Rose

Berlín, 24 oct (EFE).-El Borussia Dortmund goleó hoy por 3-0 al Schalke 04 en una nueva edición del derbi de la cuenca del Ruhr a la que los dos equipos habían llegado en circunstancias difíciles.

El Schalke, penúltimo en la clasificación, todavía no ha conocido la victoria en esta temporada.

Los problemas del Dortmund no eran tan dramáticos, pero el equipo venía ser blanco de críticas tras la derrota por 3-1 ante el Lazio en la Liga de Campeones.

Para el Dortmund el derbi terminó siendo un bálsamo, mientras que el Schalke no logró salir de la crisis.

Ya el primer tiempo fue un monólogo del Dortmund que, sin embargo, no llegó a marcar ante un Schalke casi completamente replegado en su propia mitad y con poca salida.

El Dortmund tuvo la pelota, ganaba los balones divididos y procuraba rematar a puerta pero tenía dificultad para generar ocasiones claras.

A lo largo del primer tiempo las primeras llegadas las tuvieron Thomas Meunier, con un remate desde corta distancia -a pase de Haaland- ante el que el meta Frederik Rönnow alcanzó a tocar con el brazo, y Mahmud Dahoud, con un disparo de media distancia que alcanzó a tocar el larguero.

Del Schalke casi no hubo noticias en la mitad contraria a lo largo de la primera parte. Los intentos de contragolpe se ahogaron casi todos y salvo un remate bloqueado a córner de Gonzalo Paciencia no hubo nada que se pareciera a una llegada.

Al fin, en el 55, el defensa Manuel Akanji abrió el marcador para el Dortmund en una jugada que se inició con un saque de esquina cobrado en corto. Al final, Rönnow logró parar a medias un remate de Raphael Guerreiro y el rebote le quedó a Akanji que no tuvo problemas para marcar.

En el 61 Haaland marcó el segundo, en una jugada que inició el mismo y tras una buena combinación con Jadon Sancho, que lo dejó solo ante Rönnow.

La presión del Dortmund no cesó, aunque se podría pensar que el partido estaba sentenciado. Los dos goles de ventaja debían ser suficientes ante un equipo que no había propuesto nada hacia adelante.

El Dortmund siguió buscando el tercero. En el minuto 68 Haaland estuvo cerca con un remate que Rönnow desvió a saque de esquina.

En el 78 un cabezazo de Mats Hummels trajo el tercer gol del Dortmund y acabó con las últimas dudas que alguien hubiera podido tener.

Después, el Dortmund pareció apiadarse del Schalke. El equipo se hizo menos incisivo y administró la ventaja hasta el final.

Con la victoria el Dortmund se mantiene en el tercer lugar, empatado a puntos con el Bayern y con un punto menos que el líder, RB Leipzig.EFE

rz/jl