El alcalde de Estambul da positivo en una prueba de covid-19

El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu. EFE/EPA/ERDEM SAHIN/Archivo

Estambul, 24 oct (EFE).- El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, ha dado positivo en una prueba de covid-19, según informó el regidor este sábado a la opinión pública en un mensaje de vídeo en Twitter.

"He dado positivo en una prueba de covid-19, empieza mi proceso de tratamiento. Por ahora estoy bien de salud; tened cuidado y tomad medidas de prevención; os quiero mucho a todos", escribió el alcalde.

En un mensaje de vídeo añadido al tuit, Imamoglu explicó que se somete con frecuencia a pruebas de coronavirus y que el último test, realizado el miércoles, aún había dado negativo, pero que ayer, viernes, le subió fiebre hasta 38 grados, y tras acudir al hospital se le diagnosticó covid-19.

"Por ahora estoy bien, la fiebre no es grave. Por supuesto os pido a todos los ciudadanos que tengáis cuidado y reduzcáis los contactos lo más posible. Cuidaos", dijo el regidor, que aparecía ante la cámara en camiseta.

Desde hace aproximadamente un mes, Turquía vive un segundo pico de la pandemia, que en abril pasado llegaba a causar mas de 100 muertes diarias, pero se redujo en verano, tras dos meses de confinamiento, hasta quedar entre doce y quince fallecimientos al día.

En septiembre, la curva volvió a subir y el país registra desde hace semanas entre 60 y 70 muertes diarias por coronavirus.

Ayer, el Ministerio de Salud anunció 2.165 nuevos casos, pero esta cifra solo se refiere a los pacientes con síntomas, mientras que los asintomáticos, que son mayoría según la propia institución, no aparecen ya en las estadísticas.