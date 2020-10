El Ajax hace historia con un 0-13 al Venlo y repóker de Traoré

EFE/EPA/OLAF KRAAK

La Haya, 24 oct (EFE).- El Ajax ganó este sábado a domicilio al VVV-Venlo por 0-13, con cinco tantos de Lassina Traoré, y consiguió la victoria más abultada en la historia de la Eredivisie neerlandesa.

El resultado supera el récord que el propio Ajax había registrado en mayo de 1972 en la liga holandesa, cuando le ganó 12-1 al Vitesse en el Amsterdam Arena, ahora conocido como Johan Cruyff Arena.

El partido se fue al descanso con 0-4, con dos goles de Traoré, uno de Jurgen Ekkelenkamp, y otro de Dusan Tadic casi al final de la primera parte, lo que hundió la moral del modesto VVV-Venlo, que ocupa la mitad de la tabla.

No obstante, el infierno para los locales vino en la segunda mitad, especialmente tras la expulsión del central Christiaan Kum. El Ajax hizo cinco goles en once minutos -Traoré, Antony dos Santos, Ekkelenkamp, Daley Blind y otra vez Traoré- entre el 54 y el 65.

En los últimos quince minutos, Klaas-Jan Huntelaar, marcó un penalti, luego otro en una jugada, después el argentino Lisandro Martínez y por último Traoré, en un contraataque, volvió a perforar la red.

Los de Amsterdam dominaron de principio a fin en el estadio De Koel con el 76% de la posesión de la pelota y 45 disparos en todo el encuentro, 23 de ellos en entre los tres palos. Los locales en cambio solo llegaron a la portería con tres chuts y el portero André Onana no tuvo que intervenir en ninguno de ellos.

Traoré, de 19 años, fue el hombre del partido tanto por sus cinco goles como por las tres asistencias que dio.

El delantero de Burkina Faso firmó su primer contrato profesional con el Ajax en enero de 2019 tras jugar en el Rahimo burkinés y pasar luego a la escuela futbolística del Ajax en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

El 0-13 conseguido en Venlo le permite al Ajax ponerse como líder provisional de la Eredivisie con quince puntos en seis partidos, a la espera de lo que haga el PSV Eindhoven, que con un encuentro menos tiene trece puntos.

El Ajax se enfrenta el próximo martes al Atalanta en Liga de Campeones con el objetivo de recuperarse de la derrota sufrida en la primera jornada de la máxima competición europea ante el Liverpool (0-1).