Egipto comienza un proceso electoral de mes y medio para elegir parlamentarios

EFE

El Cairo, 24 oct (EFE).- Egipto celebra a partir de este sábado elecciones parlamentarias en un proceso que se prolongará hasta principios de diciembre y en el que una gran parte de los candidatos son favorables al presidente Abdelfatah Al Sisi.

Un total de 63 millones de egipcios está llamado a las urnas durante este proceso, pero se espera una baja participación ante un ambiente de apatía respecto a los comicios y las medidas de seguridad establecidas por la pandemia de COVID-19.

Entre el sábado y el domingo se vota en 14 de las 27 provincias del país, que reúnen a 33 millones de habitantes censados para votar, mientras que en las 13 restantes, incluida El Cairo, lo harán los días 7 y 8 de noviembre.

Además habrá una segunda vuelta que se celebrará también en dos fines de semanas separados, por lo que la votación no terminará hasta el día 8 de diciembre.

El sistema de votación combina las candidaturas individuales, para las que se han presentado unos 4.000 candidatos, y las listas de partidos, en las que compiten ocho coaliciones.

De este modo se elegirán a 568 parlamentarios mientras que Al Sisi tiene derecho a elegir directamente a otros 28 según la reforma constitucional aprobada en referéndum en abril del año pasado, que además reserva una cuota del 25 % de los escaños para mujeres.

El actual Parlamento está dominado por diputados independientes y partidos favorables a Al Sisi y no se espera que estas elecciones cambien la situación, ya que una buena parte de candidatos son progubernamentales.

En los pasados comicios legislativos, en 2015, la participación fue del 28 % mientras que en las elecciones al Senado celebradas en agosto pasado, en la primera vuelta apenas llegó el 14,2 %, pese a las amenazas de multas de 500 libras egipcias (unos 32 dólares) a quien no vote.

Por otro lado, se han establecido una serie de medidas de seguridad en los centros de votación, como el uso de mascarillas y la distancia de seguridad, para evitar la propagación de la COVID-19, que no ha golpeado con particular virulencia al país árabe pero que ha registrado un ligero repunte en los últimos días en el país.