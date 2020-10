EEUU.- Trump vota por anticipado en Florida

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha depositado este sábado su voto anticipado para las elecciones a la Casa Blanca del próximo 3 de septiembre donde buscará renovar mandato frente al candidato demócrata, el exvicepresidente Joe Biden.



"He votado por un tipo llamado Trump", ha bromeado el presidente tras depositar su papeleta en una biblioteca de West Palm Beach, mascarilla en el rostro.



Trump ha participado durante las últimas horas en varios eventos en el estado de Florida, uno de los más disputados de cara a las elecciones presidenciales y cuyos 29 delegados para el Colegio Electoral se antojan vitales para el candidato republicano si quiere conseguir un segundo mandato.



En estos eventos, Trump ha cargado contra Biden, al que ha tildado de ser el candidato que China quiere que gane, y ha remarcado su perfil anti-élites al asegurar que "él no suena como un político de Washington porque no es un político de Washington".



Asimismo, su campaña ha asegurado a Fox que el candidato republicano recaudó 26 millones de dólares (21,9 millones de euros) tras el debate que le enfrentó a Biden la noche del pasado jueves, si bien la campaña de Trump sigue muy por debajo de la de su rival en recaudación total.