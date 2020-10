EEUU.- Dos pilotos de la fuerza aérea estadounidense fallecen tras estrellarse su avión en Alabama

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Dos pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos han fallecido este viernes tras estrellarse su avión en la pequeña ciudad de Mobile, en el estado de Alabama, en un incidente en el que no ha habido bajas civiles, ha informado en Twitter esta rama del ejército estadounidense.



De acuerdo al protocolo, los nombres de los dos fallecidos no se darán a conocer hasta pasadas 24 horas.



Las víctimas conducían un avión modelo T-6B Texan II, una aeronave biplaza. Según ha informado CNN, el accidente se habría producido durante una práctica de entrenamiento para nuevos pilotos y en el avión viajarían un instructor y un estudiante.



En el lado civil, las autoridades locales han avisado de la existencia del incendio de una casa en la zona provocado por la colisión y han pedido a los ciudadanos no acudir a la zona donde se produjo el accidente.