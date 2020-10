Cuba suma 55 casos de covid-19 y supera los 6.500 positivos acumulados

Una mujer con tapabocas camina por una calle de la Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 24 oct (EFE).- Cuba sumó este sábado 55 nuevos casos de covid-19, entre ellos 17 venezolanos que contrajeron el virus en el extranjero, con lo que el país ya acumula 6.534 positivos en siete meses de epidemia, de ellos un 90,7 % recuperados, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla en su parte diario.

La Habana continúa en buena racha y hoy solo reporta 2 contagios después de no registrar enfermos ni el viernes ni el martes pasado. La capital no celebraba una jornada sin nuevos positivos desde julio pasado.

El número de pacientes de este sábado mantiene la tendencia al alza de los últimos días, en los que se ha visto un incremento en los reportes diarios, sobre todo en la zona oeste del país.

Como en jornadas anteriores, la mayoría de las infecciones locales se concentra en la occidental Pinar del Río (12) y la central Sancti Spiritus (16), las dos provincias con la peor situación epidemiológica en estos 15 días.

Ciego de Ávila (centro) completa la lista de casos autóctonos con otros 6 confirmados.

Ese territorio central, la vecina Sancti Spiritus y Pinar del Río son los únicos con fuertes restricciones para controlar los rebrotes de coronavirus y se encuentran fuera de la "nueva normalidad" que rige en la mayoría del país.

Entre estos contagiados, 33 son contactos de casos anteriores y en 3 no se define aún la fuente de infección.

Los 19 casos importados de hoy corresponden a Matanzas (oeste), donde residen los 17 venezolanos reportados; Ciego de Ávila (1) y la oriental Holguín (1).

En hospitales permanecen 3.771 pacientes, de ellos 479 casos activos, un incremento notable frente a los 290 reportados hace solo una semana.

El Minsap reporta 2 enfermos críticos, 3 graves y el resto con evolución estable. El recuento oficial de fallecidos con coronavirus se mantiene en 128 y el total de recuperados asciende a 5.927.

Con las 7.099 muestras PCR completadas la víspera, la isla acumula 784.346 pruebas de este tipo realizadas desde el inicio de la epidemia, a fines de marzo.

Cuba entró el pasado 12 de octubre en una "nueva normalidad" que deja fuera de momento a la occidental Pinar del Río -que retrocedió esta semana a fase 0- y a las provincias centrales Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, junto a La Habana, en fase 3.

La capital mantiene abiertos la mayoría de los servicios y acaba de reanudar las conexiones con el resto del país, aunque no ha anunciado fecha aún para el reinicio de vuelos regulares en su aeropuerto, el único a donde pueden llegar las aerolíneas estadounidenses.

El resto de los aeropuertos ya se encuentran abiertos -excepto los de las provincias en fase 0 - y algunos han comenzado a recibir vuelos regulares, conexiones que deben incrementarse en los próximos días con el reinicio de las rutas con Europa y América Latina.