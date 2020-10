23/09/2020 Coronavirus.- Fauci dice que los comentarios de Trump son "ruido" y aboga por el uso obligatorio de la mascarilla. El principal responsable científico de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha calificado de "ruido" los comentarios críticos contra él proferidos en los últimos días por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha abogado por hacer obligatorio el uso de mascarilla. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL GRAEME JENNINGS - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONT



El principal responsable científico de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha calificado de "ruido" los comentarios críticos contra él proferidos en los últimos días por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha abogado por hacer obligatorio el uso de mascarilla.



"No le presto atención a ese tipo de comentarios, estoy concentrado en lo que tengo que hacer y mi trabajo (...) esas cosas, como quieras llamarlas, son solo ruido para mí", ha asegurado Fauci en una entrevista con la cadena de televisión CNN.



Entre otros comentarios, Trump ha acusado a Fauci de ser "demócrata" y ha asegurado que es "amigo de los Obama" para restar así credibilidad al experto que esta semana aseguró que no le sorprendió que Trump contrajera el coronavirus.



Estados Unidos registró este jueves el peor dato de contagios diarios desde julio con más de 70.000 nuevas infecciones. A pesar de esto, Trump ha asegurado en un mitin que el país está "doblando la esquina" de la pandemia y que pasará "realmente rápido".



En referencia a esto, Fauci ha asegurado que hay treinta estados en el país en los que las cifras no van a bajar si no hay medidas y ha asegurado que sería "una gran idea" hacer obligatoria la mascarilla.



"Si la gente no está usando mascarillas, quizá nosotros deberíamos estar haciéndola obligatoria", ha insistido el epidemiólogo, que ha reconocido que la aplicación de la medida tendría "alguna dificultad".