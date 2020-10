Coronavirus.- Bruselas se suma a las restricciones de Valonia tras registrar un nuevo récord diario de contagios

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Este sábado la región Bruselas-Capital ha anunciado un endurecimiento de las medidas para combatir el coronavirus y se suma así a las restricciones anunciadas el viernes por el Gobierno federal, por Valonia y por la Federación Valonia-Bruselas. Bélgica ha informado este sábado de 17.568 nuevos casos confirmados en 24 horas, un nuevo récord desde el inicio de la pandemia, y supera los 10.000 nuevos contagios diarios de meda en la última semana.



En concreto, se impone un toque de queda de 22.00 a 6.00 horas, será obligatorio el uso de mascarilla en todo lugar público y los comercios deberán cerrar a las 20.00 horas, excepto los locales de comida para llevar. Las clases se mantienen para los niños de hasta doce años y el teletrabajo será obligatorio siempre que sea posible.



Además, los centros deportivos, de apuestas y culturales quedan clausurados, se suspenden todas las competiciones deportivas no profesionales y el entrenamiento deportivo no profesional solo está permitido para niños menores de 12 años. Estas medidas entran en vigor el lunes.



"Si nos movilizamos ahora, creo que habrá un gran mañana", ha declardo el ministro de gobierno de la región de Bruselas, Alain Maron, según recoge la cadena RTL.



El viernes el Gobierno federal belga anunció nuevas medidas para tratar de contener la segunda ola de contagios por coronavirus y evitar el colapso de los servicios sanitarios, por ejemplo suspendiendo operaciones no urgentes, en un momento en el que las estadísticas suman una media diaria de 10.000 nuevos positivos.



En Valonia se ha anunciado un "reconfinamiento parcial" en las cinco provincias: a partir del sábado y durante un mes el toque de queda que existe en todo el país (de 0.00 a 05.00 horas) será ampliado de 22.00 a 6.00 horas.



De acuerdo al último balance ofrecido por el Servicio de Salud Pública, Bélgica está sumando una media diaria de más de 10.000 nuevos casos diarios de coronavirus.



En concreto, este sábado se ha informado de 17.568 nuevos casos y 70 decesos en las últimas 24 horas contabilizadas, para sumar un total de 287.700 casos y 10.658 muertes.