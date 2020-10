Coronavirus.- Brasil anuncia la importación de 6 millones de dosis de la vacuna china CoronaVac

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil ha anunciado este viernes la importación de 6 millones de dosis de la vacuna CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac, que está trabajando con el paulista Instituto Butantan y que ha generado polémica los pasados días después de que el presidente, Jair Bolsonaro, desmintiera a su ministro de Salud y asegurara que no la comprarían.



En total, las autoridades de Sao Paulo han acordado con el laboratorio chino Sinovac la adquisición de 46 millones de dosis de su candidata a vacuna, de los cuales, estos seis millones serán importados desde el país asiático y los 40 millones restantes serán empaquetados y etiquetados en el Instituto Butantan a partir de material importado, según informa 'Globo'.



En la actualidad, CoronaVac está en la tercera fase de los ensayos clínicos y, hasta el momento, se han aplicado 15.000 vacunas a 9.000 voluntarios en Brasil.



"Estoy seguro de que otras vacunas que están en estudio se pueden probar científicamente, no sé cuándo, puede durar años", pero "China, lamentablemente, tiene mucho descrédito por parte de la población, sobre todo porque, como muchos dicen, este virus habría nacido allí", aseguró este jueves Bolsonaro en referencia a la vacuna china.



Ante las declaraciones de Bolsonaro, Anvisa advirtió de que no permitirá "influencias externas" en favor o en contra de una vacuna u otra, pues "poco importa el país de origen" y sólo "la ciencia y el apego a la buena técnica" pueden ser tomados en cuenta.



Este anuncio se produce cuando el Ministerio de Salud ha informado de 30.026 nuevos contagios en el país, por lo que la cifra de casos acumulados asciende hasta los 5.353.656.



Asimismo, 571 personas han perdido la vida en Brasil a causa de la enfermedad las últimas 24 horas, con un total de fallecimientos que se sitúa en los 156.471.



Hasta el momento 4.797.872 personas han logrado superar la enfermedad, mientras que 399.313 casos siguen activos.